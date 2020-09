Vége a potya nyárnak: heves zivatarokkal köszönt be az ősz

Északkeleten az eleinte helyenként előforduló sűrű köd kora délelőttig feloszlik. A délelőtti, déli órákban nyugaton az eső, zápor mellett már megjelenhetnek zivatarok. Ezt követően délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb számban alakulnak ki zivatarok, nyomukban felhőszakadás-szerű csapadékintenzitással, viharos (60-90 km/h-t elérő) széllel – írta oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

(Fotó: OMSZ)

A zivataros csapadékgócok gyorsan helyeződnek át délnyugatról északkelet felé. Elsősorban a Dunántúl déli és középső tájain heves zivatarok is várhatók, így lokálisan 90-100 km/h-t meghaladó szélrohamok és nagy méretű jég is előfordulhat.

(Fotó: OMSZ)

Kora este a zivatarrendszer várhatóan átterjed a középső országrészre, Duna-Tisza közére, majd gyengülő intenzitással a keleti országrészre is. Késő este ugyanakkor az érkező hidegfronthoz társulva nyugat felől újabb hullámban várható intenzív eső, zápor, zivatar, illetve az északnyugatira forduló szél több helyen viharossá fokozódik. A felhőszakadások mellett éjfélig kiemelten a Dunántúl északnyugati részén területi átlagban is elérheti a csapadékmennyiség a 20–30 mm-t, illetve szombat hajnalig általában a Dunántúl északi felén helyenként 50 mm feletti összeg is hullhat.