A Magyar Zene Háza a Világ legjobb zenei célú ingatlanfejlesztése

A Világ legjobb zenei célú ingatlanfejlesztése díjat nyerte el a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb zenei-szakmai találkozójának megmérettetésén, az amerikai Music Cities Awardson.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Music Cities Awards nagyon erős mezőnyéből a nemzetközi zsűri két egyesült államokbeli épülettel együtt válogatta be a Magyar Zene Házát a kategória döntőjébe, amelyet szerda este meg is nyert a budapesti fejlesztés – jelentette be csütörtökön Budapesten a beruházó Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Gyorgyevics Benedek kiemelte: a rangos elismeréssel nem csupán a japán sztárépítész, Fudzsimoto Szou és magyar partnere, az M-Teampannon által tervezett, környezetbarát épületet díjazták, hanem a Magyar Zene Háza szakmai programját is, melyet a Batta András vezette munkacsoport több éves munkával alakított ki.

Elmondása szerint a Music Cities a zeneipar legfontosabb nemzetközi szereplői által létrehozott rendezvénysorozat,

amely immár több mint egy évtizedes múltra tekint vissza: a kezdeményezés célja a városok gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését elősegíteni a zene révén. A szervezet idén először kilenc kategóriában díjazta a legjobb zenei kezdeményezéseket.



Újabb nemzetközi díjat nyert el a Magyar Zene Háza

A tíztagú, rangos nemzetközi szakemberekből álló zsűri minden esetben vizsgálta a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget.

Gyorgyevics Benedek emlékeztetett arra, hogy a Magyar Zene Háza a nyugati világ legnagyobb kulturális városfejlesztése, a Liget Budapest projekt keretében épül a korábbi, romos Hungexpo irodaházak helyére.

Nem a mostani elismerés azonban az első, amelyet a beruházás elnyert: a Liget Budapest projekt fejlesztései 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is számos díjat hoztak el az International Property Awards szakmai megmérettetésről, illetve a MIPIM ingatlanszakmai kiállításról, a Szépművészeti Múzeum felújítását pedig nemrég Europa Nostra-díjjal ismerték el - idézte fel a vezérigazgató.

Batta András, a Magyar Zene Háza vezetője hangsúlyozta, hogy a Music Cities Awards díja óriási elismerés mind a Magyar Zene Háza tervezői, mind a tartalomfejlesztői számára.

A nemzetközi zsűri nem csupán az ingatlanfejlesztést vizsgálta,

hanem azt is, hogy a díjra pályázó projektek révén a zene milyen szerepet tud játszani az adott városok közösségének életében – emelte ki.

Mint hozzáfűzte, hasonló szellemben gondolkodtak a Magyar Zene Háza fejlesztői is: az épület nyújtotta esztétikai élményen túl komoly figyelmet kapott a házban kialakítandó kiállítás, az élő zenélés, a koncertek lehetősége, de a zenepedagógia is. Mindezzel a Magyar Zene Háza minél több társadalmi csoportot szeretne megszólítani, mások mellett a családokat, az iskolákat vagy az amatőr zenészeket is.

Gyorgyevics Benedek az MTI-nek elmondta, hogy a Magyar Zene Háza épülete már szerkezetkész állapotban van, az építkezés leglátványosabb fázisai a befejezésükhöz közelítenek. Bekerültek például a helyenként 13 méter magas, egybefüggő üveg homlokzati elemek, és a különleges formájú, bevilágítókkal ellátott tetőszerkezet is elkészült.

A következő egy évben zajlanak le a belsőépítészeti és kiállításépítési munkálatok, hogy az előzetes terveknek megfelelően 2021 végére a nagyközönség is birtokba vehesse a Magyar Zene Házát – közölte Gyorgyevics Benedek.