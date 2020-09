Őrült maszkötletek

Az utóbbi időben kialakult a maszkviselés kultúrája hazánkban is. A koronavírus elleni küzdelemben nagy szerepe van a maszknak, ennek köszönhetően egyre többféle stílusút vásárolhatunk, vagy akár gyárthatunk is magunknak otthon. A maszk használata beépült a mindennapjainkba. Hordjuk az utcán, a boltban és a tömegközlekedési járműveken is.

A következő posztokban láthatjuk az emberek kreativitását a maszkkészítésben, egészen elképesztő megoldások születtek.

Ha nem tudsz szerezni maszkot, nem maradt más, csak az improvizálás – írja egy Twitter-felhasználó.

If you can't get access to a good 😷 what's left but to improvise 😂 #homemademasks pic.twitter.com/5GSAY0fVzN

— Struan 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿♊️🇯🇵 (@Struan_Tokyo) July 17, 2020