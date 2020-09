Müller Cecília: A PCR-tesztért nem kell mindenkinek fizetnie

Cikkünk frissül.

Hétfőtől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe

Járványügyi készültség van, a szigorítások elkerülése érdekében fontos, hogy mindenki komolyan vegye és betartsa a ma bevezetett szabályokat – kezdte sajtótájékoztatóját Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Az elmúlt 24 órában 876 új esetet regisztráltunk. A járvány kezdete óta regisztrált összes beteg száma 18 866. A 20–29 éves korosztályból kerül ki az összes pozitív esetszám 24,9 százaléka – figyelmeztetett.

Hozzátette, hogy a megbetegedettek egy része tünetmentes vagy csak enyhe tüneteket mutat, de a fertőzést ők is tovább adhatják az idősebbeknek vagy a krónikus betegségben szenvedőknek, a megbetegedés esetükben pedig akár halálos kimenetelű is lehet.

Már nem elegendő kendővel vagy sállal elfedni az orrunkat és a szánkat, szabályos maszkviselésre van szükség.

Bővült az olyan helyek száma, ahol kötelező a maszkviselés. A tömegközlekedési járműveken és az üzletekben eddig is kötelező volt; a mozikban, színházakban, bevásárlóközpontok területén, egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadási irodákban is kötelező a maszk viselése – közölte.

A PCR-tesztért nem kell mindenkinek fizetnie

Aki külföldről érkezik az ország területére, tíz napig kell karanténban tartózkodnia. Aki hatósági házi karanténba kerül, mert bizonyítottan pozitív eset kontaktja, nem szabadulhat a házi karanténból, csak két negatív PCR-teszttel. A hatósági ár a mai naptól 19 500 forint azon személyeknek, akiknek nem írták elő, így a külföldről hazaérkezőknek is, ha el szeretnék kerülni a karantént. Jelenleg

húsz óvodában és hat iskolában rendeltek el rendkívüli szünetet

a koronavírus miatt. Meghatározott terv és rend szerint működik az egészségügy annak érdekében, hogy mindenki megkapja a megfelelő ellátást.

A hat év alatti gyerekek felmentést kapnak

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, a hat év alatti gyerekek kivételével mindenki köteles maszkot viselni a felsorolt helyeken.

Tájékoztatása szerint a tömegközlekedési eszközökön maszk nélkül utazókat vagy az érintett intézmények területét maszk nélkül látogatókat, illetve a maszkot nem előírt módon viselőket a tömegközlekedési eszköz vezetője az utazásból és az üzemeltető az intézmények látogatásából köteles kizárni.

Amennyiben a védelmi intézkedéseket megszegők a tömegközlekedési eszközt vagy az intézmény területét felszólításra nem hagyják el,

a vezető vagy az üzemeltető köteles rendőri intézkedést kezdeményezni.

Hozzátette: a védelmi intézkedések betartását saját hatáskörben a rendőrség is ellenőrizheti. Ha mulasztást észlelnek, a tömegközlekedésben a jármű vezetőjét, intézmény esetén annak vezetőjét felhívják a szabályok betartatására, valamint egyes esetekben az illetékes kormányhivatalt vagy a kereskedelmi hatóságot is értesítik.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy zenés-táncos rendezvényeket mostantól csak 500 fő alatt lehet tartani. Az ilyen rendezvények nem tarthatók 23 óra és másnap reggel 6 óra között, és ez az időkorlát érvényes a vendéglátóhelyekre is. Azt kérte, hogy mindenki tartsa be ezeket a szabályokat a mások élete, testi épsége és egészségének védelme érdekében.

Kérdésre válaszolva elmondta: már a járvány első hulláma alatt is megjelentek megalapozatlan és valótlan hírek, többek közt az az álhír, hogy az operatív törzs a fővárost lezárná. Hangsúlyozta: a rémhírterjesztés bűncselekmény, a járvánnyal összefüggésben március 11. óta 467 büntetőeljárást indítottak, ebből 140-et rémhírterjesztés miatt.

