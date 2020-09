Béres József életéről filmet mutatnak be a Dunán

Megosztás Tweet



Vasárnap 21 óra 10 perctől láthatják a Dunán A Feltaláló című játékfilmet. Béres József életéről szól, és leginkább a hatvanas évek második felére és a hetvenes évek első felére összpontosít. A Béres Csepp feltalálója akkor végezte kutatásait. Sokan támadták, a kommunisták próbálták ellehetetleníteni a munkát, de szerencsére nem sikerült – derült ki az M1 Híradójából.

A film nemcsak az immunerősítő szer megszületésének izgalmas történetéről, hanem Béres József megalkuvást nem tűrő harcáról is szól, amelyet a hatalommal vívott.

Kutatásait ugyanis a szocialista hatalom nem nézte jó szemmel. Vádolták például kuruzslással, eljárás is indult ellene, és börtönnel is fenyegették. Mindezek ellenére később sikerült szabadalmaztatni a Béres Cseppet, ami ma már hungarikum is.

A 100 évvel ezelőtt született Széchenyi-díjas kutató fia korábban arról beszélt az M1-nek, hogy

édesapja számára Magyarország, a haza és a hazaszeretet mennyire fontos szerepet töltött be, drámai életsorsa ellenére is.

„Olyan időket élt a 70-es években különösen, amikor nagyon szívesen elküldték volna az országból, csak hogy tisztább legyen Béres József nélkül a levegő, és ő ezt nem tette. Számára nem átjáróház volt ez a haza, és, ha így őrzi a nemzet az emlékét különböző helyeken, akkor ez nagyon felemelő, és boldogságot adó ok” – mondta Ifj. Béres József.

A Feltaláló a Projekt Film és az MTVA koprodukciójában készült, amelyet februárban mutattak be a mozikban, nagy sikerrel. A főszerepben Gáspár Tibor látható, a feltaláló feleségét pedig Huszárik Kata alakítja.

Gyöngyössy Bence filmjének alapját a Cseppben az élet című könyv adta.

A Feltaláló című film televíziós premierje vasárnap 21 óra 10 perckor lesz a Dunán, utána pedig hatvan napig elérhető lesz a mediaklikk.hu oldalon.

A címlapfotó illusztráció.