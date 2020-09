Roadpol akció: gyorshajtásért 300 ezer forintos bírság is kiszabható

A szokásosnál több helyen mérték az autók sebességét a rendőrök – a Roadpol nevű nemzetközi akcióban. A gyorshajtók mellett próbálták azokat is kiszúrni, akik szabálytalanul telefonáltak vezetés közben. Ha nem is túl látványosan, de közeledik az ősz, így lassan ehhez is alkalmazkodniuk kell a sofőröknek – közölte az M1 Híradója.