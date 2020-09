Maszkrazzia a vonatokon és a távolsági buszokon is

Megosztás Tweet



Mától már nem csak figyelmeztetik azokat, akik nem takarják el a szájukat és az orrukat utazás közben, hanem a legközelebbi megállónál leszállítják őket. Vagy már felszállni sem engednek senkit maszk nélkül a járművekre. A kalauzok azt mondták, általában mindenkinél van maszk vagy sál, de sokan mégsem használják a vonatokon – hangzott el az M1 Híradójában.

Lejárt a figyelmeztetések ideje. Mostantól akár már le is szállhatják a vonatról azokat, akik nem vagy nem megfelelően viselik a maszkot.

Keddtől fokozottan ellenőriznek főként a jegykezelők, de rendőrök, polgárőrök és vagyonőrök is részt vesznek a razziában.

A MÁV-nál egyelőre úgy tapasztalják, hogy kevés az igazán renitens.

„Azt tapasztaljuk, hogy van az utasoknál maszk, illetve van kendő vagy sál, amivel el tudják takarni a szájukat, illetve az orrukat, csak éppen nem használják, de figyelmeztetésre már előveszik és szabályszerűen használják” – mondta Biber Anett, a MÁV Zrt. szóvivője.



A MÁV azt kéri, hogy aki lázas vagy meghüléses tünetei vannak, semmiképpen ne utazzon. És ezt kérik a Volánnál is, ahol szintén szigorítottak. Mostantól a sofőrök csak azokat engedhetik fel a buszokra, akiken van orrot és szájat elfedő maszk vagy kendő. Akik a felszólítás ellenére sem veszik fel a maszkot, nem utazhatnak.

8000 forint a bírság a BKV járatain

Nem csak felszállásnál, akár utazás közben is ellenőrizhetnek a BKV járművein. A jegy- és bérletellenőrök ügyelnek a szabályok betartására. Továbbra is büntetik, aki maszk nélkül utazik, 8000 forintos bírságot kell fizetnie a szabálytalankodónak.

Több ezer maszkot osztottak és osztanak a metróvégállomásokon. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) így szeretné tudatosítani az utazókban a közegészségügyi szabályok betartásának fontosságát.

„Szeptember tizenötödikétől a Budapesti Közlekedési központ a város öt különböző pontján oszt megközelítőleg tízezer maszkot a városban azzal a céllal, hogy ezzel is segítsük az ügyfeleinket a maszkviselési szabályok betartásában” – hangsúlyozta Borsi Dávid, a BKK kommunikációs vezetője.

Nemcsak a közlekedési eszközökön szigorodnak a higiéniai szabályok.

A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a mozikban és a színházakban, a hangversenyeken, a cirkuszi előadásokon, sőt, még a társasházi közgyűléseken is kötelező lesz péntektől maszkot hordani. Aki nem tartja be a szabályokat, akár 15 ezer forintos bírsággal is sújtható.

Szigorodnak a feltételek az iskolákban is

Októbertől minden iskolában kötelező lesz a lázmérés, azokban az intézményben, ahová sok gyerek jár, hőkamerákat telepítenek.

„Október elsejétől az összes iskolában kötelező lesz belépéskor a lázmérés, és nem csak a diákoknak, a tanároknak is. Ha valakinél megállapítják, hogy lázas, az még nem jelenti azt, hogy a koronavírus megjelent az intézményben. Ebben az esetben értesíteni kell az orvost, és tesztelni kell” – mondta a köznevelésést felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Maruzsa Zoltán hozzátette: az érintésmentes lázmérők és hőkamerák beszerzése folyamatban van.

Rohamosan terjed a koronavírus

A kormány továbbra is szeretné elkerülni, hogy a járvány megbénítsa az országot. Szükség van a védekezésre, mert rohamosan terjed a koronavírus itthon.

Hétfőn 726 új fertőzöttet azonosítottak. És elhunyt négy idős krónikus beteg.

Az aktív fertőzöttek száma 9100 fölé emelkedett. Soha nem volt még ilyen magas ez a szám a járvány itthoni megjelenése óta.

Jelenleg 306 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen.

A koronavírus-fertőzés kimutatásának leggyorsab és legmegbízhatóbb módja jelenleg a PCR-teszt, amikor garatból és orrból vesznek váladékot. A mintavétel néhány másodperc alatt megvan, de kellemetlen érzéssel is járhat. Hamarosan azonban a nyálból is kimutatható lesz, hogy valaki elkapta-e a betegséget. A Semmelweis Egyetem egy ilyen teszt kifejlesztésén dolgozik. Ha sikerrel járnak, sokkal egyszerűbb lesz a mintavétel.

Egyszerre több fronton zajlanak a koronavírus-kutatások itthon

A vakcinafejlesztés mellett a gyógyszerkísérletek is folyamatosak.

A következő időszakban kiderülhet például az is, hogy milyen rövid és hosszú hatása lehet a fertőzésnek – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Galgóczi Ágnes közölte: az eddigi tapasztalatok az mutatják, hogy a vírus nem csak a tüdőt támadja meg, többszervi elégtelenséget okoz.

A szakember ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus jellemző tünete a láz, a köhögés, az íz- és szaglásvesztés. Ha valaki ezeket észleli magán, maradjon otthon, és telefonon hívja háziorvosát.

A címlapfotón egy Flirt motorvonat utasterét fertőtlenítik a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a Keleti pályaudvaron 2020. szeptember 14-én. (Fotó: MTI/Mónus Márton)