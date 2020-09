Bezárhatják a boltot, ha a vásárló nem visel maszkot

Megosztás Tweet



Az eddigieknél szigorúbban ellenőrizhetik a maszkviselést. Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának adott exkluzív interjúban azt is mondta, hogy Magyarország működőképességének fenntartásához szükséges néhány biztonsági szabály betartása. Ilyen például a maszkviselés. Ha valaki nem vesz fel maszkot egy üzletben, megbírságolhatják. De nem csak őt, hanem a bolttulajdonost is. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezekre a szigorításokra mindannyiunk egészsége érdekében van szükség – közölte az M1 Híradója



Már az első járványhullám idején cél volt, hogy ne legyen zsúfoltság az üzletekben, a dolgozók és a vásárlók viseljenek maszkot és tartsák be a védőtávolságot.

Debrecenben is több vásárlót megkérdezett az M1 stábja. A legtöbben azt mondták: nem esik nehezükre betartani a szabályt. A gyerekek is tudják: fontos felvenni a maszkot.

Egy fővárosi élelmiszerbolt bejáratánál hatalmas felirat jelzi: kötelező a maszk viselése. A tulajdonos szerint a legfontosabb, hogy védjük egymás egészségét, erre figyelmezteti a vásárlókat is. Ezért, ha valakinél nincs maszk, inkább ad egyet ajándékba. A tömegkölekedési eszközökön országszerte kiemelten ellenőrzik a maszkviselést, és az ígéretek szerint már bírságolni is fognak.

Orbán Viktor miniszterelnök az M1-nek adott interjújában a már most is érvényben lévő szabályok betartására kérte az embereket.

A kormányfő leszögezte: az a cél, hogy minden a maga rendjében működjön: munkahelyek, iskolák, sőt még a sport, a kultúra, a művészet is, amihez az kell, hogy a biztonsági szabályokat mindenki betartsa. A miniszterelnök arra figyelmeztetett: a boltost és a vásárlót is megbírságolhatják, ha megszegik a szabályt. Három szabályszegés után pedig be is zárják az üzletet.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány azért dolgozik, hogy megvédje az idősek életét, a családok életszínvonalát úgy, hogy közben megőrzi a gazdaság, az ország működőképességét.

A címlapfotó illusztráció.