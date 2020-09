A hírességek szerint is a maszkkal tehetünk a legtöbbet

Egyre több ismert ember tölt fel az internetre maszkviselésre ösztönző videókat. A kampányhoz csatlakozott mások mellett Vincze Lilla, Zalatnay Sarolta, Csík János és Nagy Feró is. Ők mind azt mondják, hogy a maszk használatával tudjuk a legtöbbet tenni a fertőzés ellen – közölte az M1 Híradója.

Sokan talán elfelejtik, hogy a maszkot nem csak magunk miatt, hanem mások miatt is hordjuk, hogy óvjuk az egészségüket.

Egy rövid felkészülés és már kezdődik is a próba. Vincze Lilla és zenekara már javában készül az új lemezre. A dallamok és a ritmusok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a maszk viselésére is.

A stúdió előterében a zenészek szigorúan takarják a szájukat és az orrukat, ezzel óvva egymás egészségét. A felvétel során fontos szabály az is, hogy egyszerre csak egy személy tartózkodjon a rögzítőben. Ebben az esetben nem kötelező a maszkot viselnie. Az énekes arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy a maszk viselésére a mindennapi életben is kiemelt figyelmet kell fordítani.

Boltok, szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek – ezeken a helyeken is fokozottan oda kell figyelni a higiéniai előírások betartására. Zárt helyeken nem csak az ott dolgozóknak kötelező a maszkviselés, de a látogatóknak is. Ugyanilyen fontos a maszkok helyes használata is, az orr és a száj teljes takarása.

Béres Attila Dj szerint a maszkok használatával tudjuk a legtöbbet tenni a fertőzés ellen. A koronavírus okozta járványügyi időszak során minden esetben érdemes maszkot hordanunk, ha zárt közösségi térbe lépünk.