Kéregbe gurulnak Zalaegerszegen

A tárlaton a fakéreg feldolgozását megjelenítő tárgyakat, faesztergályos munkákat, valamint a naiv szobrászat alkotásait mutatják be. A természetes alapanyag, a fakéreg sokoldalú felhasználása lesz a központi témája a szeptember 11. és 13. között tartandó, Kéregbe gurulunk című konferenciának is. A rendezvényen több előadást is hallgathatnak a szakemberek.

A program előtt egy fafaragó tábort is tartottak, ahol kibővítették a tradicionális fasírjelek emlékparkját a Gébárti Kézművesek Házánál. Kerekes Sándor fafaragó az M1 Ma délután című műsorában elmondta, egy olyan kaput alkottak meg, amely stílusában tökéletesen beleillik a környezetébe. Hozzátette, az alkotók saját tetszésük szerint díszítették azt.

Nagy Béla, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület alelnöke elmondta, idén a kapu elkészítésénél a művészeknek szabad kezet adtak, így mindenki olyan motívummal díszíthette a kaput, amit éppen elképzelt, jónak vélt.

Skrabut Éva, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a fafaragó táboruk szinte minden évben összefolyik az Országos Faműves Konferenciával. Hozzátette, idén hatodik alkalommal megszervezték a fafaragó pályázatot is, amelynek a témája idén is egybeesett a konferencia témájával, vagyis a fakéreg megmunkálásával.

A Fa kívül és belül című tárlat szeptember 23-ig tekinthető meg a zalaegerszegi Gébárti Kézművesek Házában, a pályamunkákból október 7-én Budapesten, a Hagyományok Háza, Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban nyílik kiállítás.

