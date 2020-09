Nem hajlandó a főpolgármester az idegenforgalmi dolgozók támogatására

Megosztás Tweet



Mától szigorúbban ellenőrzi a BKK a maszkviselést a közösségi közlekedésben. Ha valaki nem vagy helytelenül visel maszkot, annak 8000 forintos pótdíjat kell fizetnie. És ez az összeg duplázódhat is. A maszkviselés azért nagyon fontos, mert gátolhatja a vírus terjedését. Egy nap alatt újabb 476 embernél mutatták ki itthon a koronavírust. Elzárkózott a főváros vezetése a turizmusban dolgozók és a taxisok támogatásától – közölte az M1 Híradója.



A tömegközlekedéssel utazók többsége, mintegy 85 százaléka már nem csak akkor veszi fel a maszkot, amikor felszáll a villamosra, hanem akkor is, amikor a megállóban várakozik. A fennmaradó 15 százalék miatt, illetve az utasok egészségének védelméért a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szigorításokat vezet be csütörtöktől.

A közlekedési társaság járművein kötelező a maszk viselése, ha valaki ezt figyelmen kívül hagyja, azt az ellenőrök és az őket követő rendészek megbírságolják és le is szállítják a járművekről.

Az ellenőrök nemcsak a maszk meglétét, hanem annak helyes viselését is vizsgálják majd.

Jövő hét keddtől a MÁV is szigorít. A jegyvizsgálók leszállítják a vonatokról azokat, akik nem viselnek maszkot.

A személykocsik fokozott fertőtlenítése is elkezdődött: a MÁV melegködös fertőtlenítéssel, permetezéssel naponta csaknem 600 járművet, a teljes járműpark mintegy felét fertőtleníti. Ezek a szerelvények nemzetközi viszonylatban, Budapest elővárosaiban és a fővárost érintve közlekednek.

Fokozottan figyel a higiéniára a Volánbusz is

A Volánbusz ózonos fertőtlenítést is alkalmaz 6500 járműve tisztításához. Emellett fokozottan takarítják az autóbusz-állomásokat és az autóbuszokat is. A kapaszkodókat vírusölő szerrel mossák le, és kézfertőtlenítő szert is biztosítanak az utasokkal érintkező munkavállalóinak. A társaság az autóbuszokat minden éjjel és napközben is takarítja.

Emelkedett a fertőzöttek száma

Egy nap alatt újabb 476 embernél mutatták ki a koronavírust, és elhunyt két idős krónikus beteg. Eddig 630-an vesztették életüket a járványban. 10 191-en kapták el eddig a betegséget, közülük jelenleg 5571-en fertőzöttek.

234 beteget ápolnak kórházban, és 11-en vannak lélegeztetőgépen.

A fokozódó járványhelyzet miatt kedd óta az összes kórházban látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti főorvos. A tiltás nemcsak az állami, hanem a magánellátókra is vonatkozik.

Pécsen erre táblák figyelmeztetnek. A látogatási tilalom idején csak a súlyos, életveszélyes állapotú, vagy végstádiumú beteggel lehet ott egy hozzátartozója, emellett a kiskorú betegeket kísérheti el az egyik szülő, valamint a szülő nőkkel lehet ott egy általa választott személy. A látogatási tilalmat megszegőkre 30 ezertől 5 millió forintig terjedő egészségügyi bírság is kiszabható.

Az idegenforgalomi dolgozóknak és a taxisoknak segítene a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció

Kapacitásainak 10 százalékán üzemel jelenleg a 2017-ben még kategóriájában a világ legjobb szállodájának megválasztott budapesti Aria Hotel. Ezzel a rendkívül rossz kihasználtsággal azonban nincs egyedül.

Ágazati szakértők szerint a fővárosi szállodák működése hasonló számokat mutat. A hotel vezetője az M1-nek azt mondta, csak jelentős létszámleépítés végrehajtásával tudtak eddig is talpon maradni, és

ha nem javul jelentősen a helyzet, akkor további radikális döntéseket kell meghozniuk.

Ezért is nyújtott be javaslatot a Fidesz–KDNP fővárosi frakciója, hogy a főváros adjon pénzt az idegenforgalom, a turisztikai szereplők és a taxisok megsegítésére.

A nagyobbik kormánypárt budapesti csoportja a Facebook-oldalán az írja: javaslatuk szerint a főváros meglévő pénzéből különítenének el 50 milliárd forintot a koronavírus-járvány által leginkább sújtott budapesti gazdasági szereplők megsegítésére.

Elzárkózott a segítségnyújtástól a főpolgármester

Bejegyzésük szerint Karácsony Gergely és helyettesei továbbra is hárítják a felelősséget. A Fidesz javaslatát a taxisok országos érdekképviselete is üdvözölte.

A Főpolgármesteri Hivatal részéről az öt főpolgármester-helyettes egyike reagált a Fidesz felvetésére a közösségi oldalán. Dorosz Dávid szerint segítségért a kormányhoz kellene fordulni, nem a fővárosi önkormányzathoz.

Karácsony Gergely válasza a mi kérésünkre, hogy segítsen a taxisoknak és az idegenforgalmi dolgozóknak egy határozott nem” – jelentette ki Láng Zsolt csütörtöki sajótájékoztatóján.

A kormánypárti politikus szerint Karácsony Gergelyéknek komolyabb lépéseket kellene tenni a fővárosi gazdasági szereplők érdekében.

A fővárosi Fidesz-frakció már össze is gyűjtötte a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli összehívásához szükséges aláírásokat. Karácsony Gergely csütörtök délután közösségi oldalán közölte, hogy jövő hétre összehívta a főváros rendkívüli közgyűlését, de a felvázolt témák között nem szerepel a budapesti taxisok és idegenforgalmi vállalkozások megsegítése.