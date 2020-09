Lassult ugyan a járvány terjedése, de csúcson van az aktív fertőzöttek száma

Megosztás Tweet



Látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el országszerte a szociális intézményekben, hogy így védjék a lakókat a koronavírustól. A fertőzés terjedésének üteme ugyan lassult valemelyest, de így is 341 embernél mutatták ki a vírust egyetlen nap alatt. Az aktív esetek száma 4706, ismét rekordot döntött. A tanév kezdetén több iskolából is jelentettek fertőzöttet: van, ahol több mint százan vannak karanténban – közölte az M1 Híradója.

Az országos tiszti főorvos, Müller Cecília hétfőtől az összes szociális intézményben látogatási és kijárási tilalmat rendelt el. Új gondozottat csak két negatív teszttel lehet felvenni.

Felmentés csak egy esetben adható, ha valaki végstádiumú hozzátartozójától szeretne elbúcsúzni.

Az előző napokhoz képest lassult a járvány terjedése, 341 embernél mutatták ki a vírust 24 óra alatt. Az aktív fertőzöttek száma viszont továbbra is rekordmagas, 4706 jelenleg. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, kórházban 192-en vannak, közülük 12-en lélegeztetőgépen.

Több iskolából is jelentettek fertőzöttet

A kapuvári Páli Szent Vince Iskola három diákja is elkapta a koronavírust. Kilencven társuk és 13 tanár került karanténba. Őket mind letesztelik. Három osztály digitális oktatásra állt át, a többiben normál rendben zajlik a tanítás. Az iskola igazgatója, Biró Péter elmondta, hogy fokozottan ügyelnek az intézmény fertőtlenítésére, a többi diák biztonságos környezetben tanulhat.

A szolnoki Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium összes oktatója karanténban van, mert egyiküknél kimutatták a fertőzést.

Az életkor határozhtaja meg, hogy jelentkeznek-e tünetek

A koronavírust a tünetmentes hordozók is terjesztik.

A fertőzéshez az is elég, ha valaki csupán beszélget egy pozitív beteggel

– mondta az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, Madurka Ildikó a Kossuth Rádióban.

Hangsúlyozta azt is, hogy ha az egy háztartásban élők között van fertőzött, akkor mindenkinek ajánlott maszkot viselni, és sűrűn fertőtleníteni.

Ha pedig valaki fertőzöttel találkozik, az onnan számított negyedik napon érdemes először tesztet csináltatnia.

„A vírusfertőzés a tünetmentes periódusban is terjed, és nem kell ehhez köhögni és tüsszenteni, elég, hogy az ember beszél, akkor már a váladékcseppekkel tudja terjeszteni a vírust. Ezért azt gondolom, hogy aki otthonában olyan egyénnel van összezárva, akinek bizonyítottan pozitív a tesztje, nagyon nagy valószínűséggel ő is pozitív. Hogy tünetes vagy tünetmentes adott esetben az életkor határozza meg” – fogalmazott Madurka Ildikó.

Közben a kulturális ágazatban dolgozókhoz közleményben fordult az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Azt kérik, hogy védjék munkatársaikat, a látogatókat és a nézőket. Csak akkor ne mondják le a programokat, előadásokat, ha azok biztonsággal megtarthatók.

Átkelhetnek a határon az ingázók

Kedden másodszor nyitották meg a kishatárátkelőt a Vas megyei Pinkamindszenten. A kormány ugyanis úgy döntött, hogy a határzár ellenére néhány helyen hosszabb-rövidebb időre lehetővé teszi az átkelést az ingázók számára.

Pinkamindszenten reggel 6 és 8 óra, valamint délután 3 és 5 óra között van nyitva a határátkelő. A környéken élők örülnek, hogy nem kell kerülniük. Sokan dolgozni vagy iskolába járnak a határ túloldalára.

Mostantól a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornanádaskán is átkelhetnek az ingázók reggel 8 és délután 5 között. A cél az, hogy ne álljon le a gazdaság, a magyar és a szlovák oldalon működnek ugyanis olyan cégek, amelyeknek szüksége van a napi kapcsolattartásra.

Bánrévén is a gazdaság védelmében nyitották meg a határt. A község a térség legjelentősebb tranzitútvonalán fekszik, ahol nemcsak Szlovákiába szállítanak a fuvarozók, hanem Csehországba és Lengyelországba is erre haladnak a kamionok. A vasúti átkelőhelyen is újra a nap 24 órájában lehet közlekedni.

Kontrát Károly államtitkár azt mondta: a kormánynak fontos, hogy ismerje a határ mentén élők véleményét. Kiemelte: az utazási korlátozás nagyon fontos, ugyanakkor

a kormány figyelembe veszi a határ menti települések speciális helyzetét,

hiszen sokan járnak át a határ másik oldalára dolgozni, tanulni.

Visszaállhat az élet a normális kerékvágásba

Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára arról beszélt, hogy már több hónapja küzd az ország a koronavírus ellen, az emberek pedig az egészségüket és a munkahelyüket is féltik.

„Összességében vagy akár negyedik célként azt is mondhatnám, hogy az életet minél inkább a lehető legközelebbi ponton tartsuk a normális kerékvágáshoz képest. Ezért hozunk döntéseket, és természetesen ezért figyeljük folyamatosan a helyzetet, és alkalmazkodunk a megváltozott körülményekhez” – mondta Menczer Tamás.

Az államtiktár hangsúlyozta: a határ újranyitása megkönnyíti, hogy a környéken élők ne veszítsék el a munkájukat, és a gazdaság is működőképes maradjon.