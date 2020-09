Az otthoni szerepeket is felborította a koronavírus-járvány

Megosztás Tweet



A gyereknevelés közös ügy, melyet az anya és apa együtt kell, hogy intézzen – mondta Léder László pszichológus, az Apa Akadémia alapítója a Duna Televízió Család-barát című műsorában.

Sok-sok családban megváltozott a családi modell is a vírushelyzet miatt. Több helyen meg is változtak a szerepek és az apákra most sokkal több feladat hárult, mint korábban.

A rögzült szerepek, melyben az apa a családfenntartó és az anya neveli a gyermeket, most felborultak.

Az átállás rendkívül nehéz, de ugyanakkor ezt úgy kell véghezvinni, hogy férfi-női ellentétek ne éleződjenek ki.