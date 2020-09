Vegyes oktatási rendszerben tanulhatnak a hallgatók az egyetemeken

Megosztás Tweet



Idén több mint 91 ezren jelentkeztek felsőoktatási intézményekbe, a felvételizők háromnegyedét pedig fel is vették.

Hétfőtől a felsőoktatásban is kezdődik a tanítás, a koronavírus viszont az egyetemeken és főiskolákon is jócskán átalakítja az őszi félévet. Az intézmények nagy része vegyes rendszerrel készül: a kisebb létszámú csoportoknak megtartják az órákat, a nagyobb előadásokat viszont online követhetik a hallgatók. A kollégiumokban is felkészültek: kézfertőtlenítőkkel és maszkviseléssel védekeznek – hangzott el az M1 Híradójában.

A Pécsi Tudományegyetem rektora, Miseta Attila arról beszélt: remélik, hogy a járványhelyzet javulásával néhány éven belül eléri az ötezres külföldi hallgatói létszámot.

A koronavírus miatt a diákoknak most fokozottan kell figyelniük a higiéniai szabályok betartására.

Csaknem ötezer hallgató kezdi meg tanulmányait idén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, amelynek pénteken volt az évnyitója. A résztvevők itt is maszkban, egymástól távol ültek. A kollégiumban is figyelnek majd a szabályok betartására, a fertőtlenítésre.

A járvány miatt rendhagyó, részben digitális lesz az oktatás is.

