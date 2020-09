Rétvári: Vámosmikola az elmúlt években 266 millió forint állami támogatásból fejlődött

Megosztás Tweet



Vámosmikola az elmúlt években 266 millió forint állami támogatásból fejlődött és tudta építeni közösségét, a települést – mondta pénteken, Vámosmikolán az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője a megújult plébánia és közösségi ház ünnepélyes átadóján arról beszélt, hogy a helyiek nagyon sokat elértek az elmúlt években, amihez a kormány is hozzá tudott járulni.

Medgyes Tibor diakónus, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke, Bárdi Alex, Vámosmikola polgármestere és Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára átvágja a nemzeti színű szalagot a megújult plébániaépület és közösségi ház ünnepélyes átadásán (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Ismertetése szerint az iskolakonyha és a szabadidőközpont fejlesztéséhez csaknem 43 millió forinttal, a régi kultúrház, a polgármesteri hivatal és az üzlet felújításához 125 millió forinttal, a belterületi utak felújításához mintegy 14 millióval, a külterületi utak felújításához pedig 54 millióval.

A közösségi tér fejlesztéséhez 20 millió forintot, az óvodaudvar felújításához kétszer öt millió forint, a szociális tűzi-fatámogatáshoz 2 millió forintot és orvosi eszközbeszerzéshez pedig kétszer 3 millió forintot juttatott az állam – mondta. A legutóbb egyházi közösségfejlesztésre nyújtott 35 millió forintból újult meg a most átadott plébánia és közösségi ház épülete – fűzte hozzá az államtitkár.

Soltész Miklós a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy ahogy kétezer évig sikerült megmenteni a keresztény közösséget, úgy még ma is meg kell védeni. Egyházaink ma nem csak a templomot akarják megtartani, hanem a közösséget, az ifjúságot is szeretnék továbbra is nevelni – fűzte hozzá az államtitkár.

A felújított épületet és használóit Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke áldotta meg.