A szavazásból kiderült: olvasóink lemondanak-e a lift kényelméről a vírus második hullámában

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.

Mivel a vírus elleni védekezés most kiemelten fontos, arra voltunk kíváncsiak, Ön mit tesz a koronavírus második hullámának megfékezése érdekében? A védekezés hatékonyságának érdekében egyszerre több módszert is választhattak.

A szavazás összesítése alapján a legtöbben zárt térbe lépve, tömegközlekedési eszközökön maszkot viselve védekeznek, illetve kerülik a tömegrendezvényeket és a zsúfolt helyeket. Válaszadóink közül viszont kevesen választják a lépcsőt a lift helyett.