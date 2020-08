Párbeszéd: Legyen tömeges és ingyenes a tesztelés!

Megosztás Tweet



A Párbeszéd országgyűlési határozati javaslatot nyújt be a Parlamentnek, amelyben többek között azt követeli a kormánytól, hogy tegye tömegessé és ingyenessé a koronavírus-tesztelést, valamint ne engedjen be nézőket a Budapesten megrendezendő európai Szuperkupa-mérkőzésre – közölte Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki politikus azzal indokolt: az elmúlt napokban, hetekben ugrásszerűen megnövekedett a megbetegedések száma, egyre súlyosbodik a járványhelyzet, ezért most kell olyan intézkedéseket hozni, amivel meg tudják akadályozni az iskolabezárásokat, az ország teljes lezárását és a gazdaság leállását.

Úgy értékelt: az esetek száma mellett egyre nő a bizonytalanság is, mert az emberek nem kapnak megfelelő tájékoztatást a kormánytól, és az eddig bejelentett kormányzati intézkedések sem garantálják a biztonságot.

Közölte: a Párbeszéd ezért határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amelyben arra szólítják fel a kormányt, hogy legyen kötelező a tömeges koronavírus-tesztelés a hatósági karanténban lévők és kontaktjaik számára, hogy ne kelljen 14 napig otthon ülniük. Hozzátette: azt is követelik, hogy legyenek ingyenesek a tesztek, mert elfogadhatatlan, hogy egy négyfős családnak akár 240 ezer forintba is kerülhet a tesztelés.

„A kormány fejezze be a családok kivéreztetését, ezt senki nem engedheti meg magának, a NER-lovagokon kívül!” – fogalmazott.

Közölte: azt is kérik kormánytól, hogy a karanténba kényszerült dolgozók számára engedjék meg az otthoni munkavégzést, de ha ez nem lehetséges, akkor ne táppénzt, hanem a teljes bérüket fizessék ki.

Emellett a Párbeszéd a határozati javaslatban arra is felszólítja a kormányt, hogy tegye zártkapussá a Budapesten megrendezendő európai Szuperkupa-mérkőzést, ne engedjen be hatezer külföldi szurkolót Magyarországra. Úgy vélte: amikor ilyen mértékben terjed hazánkban és Európában is a vírus, megengedhetetlen, hogy Magyarország „némi haszon reményében emberkísérletet hajtson végre”.

Elmondta: a Párbeszéd azt is követeli a kormánytól, hogy a kiskunhalasi járványkórházat jelölje ki elsődleges járványkórháznak, mert jelenleg a sok tíz milliárdból felépített intézmény üresen áll, miközben 17 járványkórházat jelöltek ki országszerte.

Szabó Tímea kitért arra is: a határozati javaslatban felkérik továbbá a kormányt, hogy gondolja át a határokon túl dolgozó, napi ingázók számára biztosított 30 kilométeres sáv megváltoztatását, mert főleg a nyugati határvidéken élők közül sokan a Magyarországtól 70 kilométerre lévő Bécsbe járnak dolgozni.

