MSZP: Halasszák el az új NAT bevezetését!

Az új Nemzeti alaptanterv bevezetésének (NAT) elhalasztását szorgalmazta Hiller István, az MSZP országgyűlési képviselője hétfőn.

A szocialista oktatáspolitikus a szeptember 1-jei tanévkezdés alkalmából tartott online sajtótájékoztatóján kifejtette: sokan – oktatási szakértők, tudósok, pedagógusok és az ellenzék is – tiltakoztak már jóval a járvány megjelenése előtt az új Nemzeti alaptanterv tartalmi és szerkezeti következményei miatt. A tanároknak még normál menetben is lehetetlen lett volna valóban rendesen felkészülniük, de a rendkívüli járványhelyzet miatt ez most teljesen irreális. Ennél alkalmatlanabb időpont egy új NAT bevezetésére nincs – értékelt.

Hozzátette: ha egyébként egyetértene az új NAT-tal, a járvány miatt akkor is azt javasolná, hogy halasszák el a bevezetést. Az új NAT szeptemberi indítása a diákok érdekei ellen szól, és a magyar közoktatás színvonalának további csökkenését eredményezi – jelentette ki Hiller István, aki szerint a kormány számára a szakmai érvek nem jelentenek semmit, a változást a kormányváltás hozza majd el.

Hiller István rámutatott: a világjárvány mindenütt megpróbáltatás elé állítja az oktatási intézményeket, megítélése szerint a legfontosabbnak az élet védelmének kell lennie.

A járványügyi szakemberek véleményét kell meghatározónak tekinteni, és az oktatásirányításnak minden lehetőséget modelleznie kell – közölte. Hangsúlyozta: mindenki azt szeretné, ha nem kerülne sor online oktatásra, ugyanakkor, ha szükséges, az oktatásirányításnak felkészültnek kell lennie. Hiller István szerint most nem lehet arra hivatkozni, hogy nem lehetett felkészülni.

A politikus az unió által a gazdaság talpra állítására biztosított forrásból tanulói és pedagógusi laptopprogramot sürgetett, különös tekintettel a leginkább rászorulókra.

Szólt arról is, hogy a kormány által elismerthez képest jóval többen, nem tíz, hanem kutatások szerint a diákok 25 százaléka nem jutott hozzá az online oktatáshoz, lemaradásuk pótlása elemi érdek, itt az alapok elsajátításáról van szó, és erre csak normál oktatási körülmények között lehet sort keríteni – mondta.

Hiller István kitért arra is, hogy maximálisan egyetértenek azzal a szakszervezeti követeléssel, amely a pályakezdő pedagógusok bérét az A1 kategóriában a mindenkori minimálbérhez kötné, és ennek alapján határoznák meg a bértáblát. Ez nem lenne más, mint a korábbi kormányzati ígéretek teljesítése – jegyezte meg, és felidézte, hogy ezt a számítási módot két évvel a bevezetése után megszüntették. Ezzel kárt okoztak a pedagógusoknak, becsapták őket – mondta a volt oktatási miniszter.

Kitért arra a kormányzati intézkedésre is, hogy négyszáz, hátrányos helyzetű településen dolgozó pedagógus egyszeri 500 ezer forintos juttatást kap. Azt mondta, azt helyesli, hogy azok a pedagógusok, akik az átlagosnál nehezebb helyzetben lévő diákokat tanítanak, pluszjuttatást kapjanak, ugyanakkor az ezt célzó kormányzati döntés nem jó, azt sugallja, csak a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok tanítanak ilyen fiatalokat. Az érintett diákok 25–30 százaléka az ország más területein él és jár iskolába, az őket tanító pedagógusok pedig egy fillért sem kapnak, ami így igazságtalan – fejtette ki.

Beszámolt arról a célkitűzésről is, hogy egységes oktatáspolitikai alternatívát dolgozzanak ki az ellenzéki pártok a kormányzati gyakorlattal szemben. Az MSZP ennek érdekében megteszi a konkrét javaslatait – jelezte Hiller István.