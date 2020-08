A szigorítások elkerülése miatt fontos, hogy betartsuk a szabályokat

Ismét sok az új fertőzött Magyarországon, bár a vasárnap közölt abszolút rekordtól jócskán elmarad az elmúlt 24 órában regisztrált betegek száma. A reggeli adatok szerint egy nap alatt 178 újabb fertőzöttet szűrtek ki, és elhunyt egy 68 éves beteg. Az utóbbi hetekben főleg a fiatalok körében terjedt a vírus. Éppen ezért félő, ha nem tartjuk be az óvintézkedéseket, akkor akár az idősek is ismét nagyobb számban megfertőződhetnek. Ezért is rendelnek el egyre több idősotthonban és kórházban látogatási tilalmat – hangzott el az M1 Híradójában.