Összefogásra van szükség, hogy a járvány második hullámát is megfékezzük

Ismét jelentősen nőtt itthon a koronavírus-fertőzöttek száma. Egy nap alatt 158 embernél mutatták ki a vírust – a járvány kezdete óta csak egyszer volt ennél több új eset 24 óra alatt. A járványhelyzet miatt több helyen is újra látogatási tilalom van érvényben, és megmarad a telefonos gyógyszerfelírás lehetősége is. A jelenlegi járványügyi helyzetet szombat reggel a határvédelmi munkacsoport is értékelte. Az ülés után Orbán Viktor azt mondta: ha összefogunk, képesek vagyunk arra, hogy a járvány második hullámát is megfékezzük – közölte az M1 Híradója.