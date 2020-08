Kendernay: Gondolja meg a kormány a Fertő tó partjára tervezett beruházást!

Megosztás Tweet



Gondolja meg a kormány a Fertő tó magyarországi partszakaszára tervezett beruházást – kérte a közösségi oldalán közvetített sajtótájékoztatóján kedden Kendernay János.

Az LMP társelnöke szerint a beruházás egy olyan gigaprojekt, amelyet „sok éve megpróbáltak már elindítani, de hála a helyi civileknek, mindezidáig ez meghiúsult”.

A politikus szerint a beruházás megtorpanása annak is köszönhető, hogy a „beruházás mögött álló emberek, csoportok” rájöttek, hogy Magyarország nemzetközi jogot sértene azáltal, hogy nem egyeztetett eddig a szomszédos Ausztriával, amelyhez a tó nagy része tartozik.

„Az osztrák zöldek felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon sok tekintetben sérülne a tónak az ökológiai állapota”, emellett „a gigaberuházást nem viselné el a környezet” – mondta Kendernay János.

Beszélt arról is, hogy értesülése szerint a könyék több polgármestere is támogatja a beruházást, de meglátása szerint „kevesen tudják, hogy mit is támogatnak”.

Az LMP társelnöke azt kéri, a kormány gondolja meg a beruházást, és hitelesen tájékoztassák a helyieket, hogy mire is készülnek, hiszen eddig ez nem történt meg – fogalmazott. A civilek és a helyiek beleegyezése nélkül „szó se legyen semmilyen olyan építkezésről”, amely nem az ő érdekeiket és a tó megfelelő ökológiai állapotát szolgálja. Ez a beruházás nem a magyar emberek érdekét szolgálja, hanem olyan gazdagokét, „akik egy globális turisztikai programban kiváló alanyai és részesei lehetnek ennek a fejlesztések” – mondta.

„Látjuk, tudjuk azt, hogy a Fidesz minden vizünknél, tavainknál és a folyóinknál is betonozni akar, rabolni akar” – zárta szavait az ellenzéki politikus.

A Fertő tó partjára tervezett beruházás a Modern városok program keretében valósulna meg, egyebek mellett élmény- és szabadidőparkot, szálláshelyeket, vitorlás- és csónakkikötőt, kiszolgáló helyiségeket és látogatóközpontot alakítanának ki.

A címlapfotó illusztráció.