Vadászd a hazait!

Elindította a kormány a magyar termékeket népszerűsítő új kampányát, amelynek célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a jó minőségű hazai termékekre. Ezek vásárlásával ugyanis a magyar munkahelyeket is meg lehet védeni. A Válaszd a hazait! című kampányfilm emlékeztet rá, hogy a gazdák a veszélyhelyzetben is el tudták látni az országot élelemmel, a járvány idején tapasztalt összefogásra pedig ezután is szükség lesz – hangzott el az M1 Híradójában.