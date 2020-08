Örökláng jelképezi a szétszakított magyarság összetartozását

Megosztás Tweet



A Parlamenttel szemben, az Alkotmány utca végében épült meg az Összetartozás emlékhelye. Eredetileg a trianoni békediktátum századik évfordulóján, június 4-én adták volna át, de a járvány miatt el kellett halasztani a megnyitót. Az emlékhely legmélyebb pontjára, egy több darabra hasított gránittömbhöz, egy száz méter hosszú rámpán lehet lejutni. Oldalt pedig az egykori Magyarország összes településének neve olvasható – hangzott el az M1 Híradójában.

Érdeklődők az Összetartozás emlékhelyén az átadás napján, az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepén, 2020. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Száz méter hosszú és öt méter mély az Összetartozás emlékhelye. Az Alkotmány utcából az Országházra néz. Különleges a látványa, mivel süllyesztve van teljesen egybeolvad a Kossuth térrel.

A sétány közepén hatalmas kőtömbök és örökláng áll

– ez az emlékmű szíve, amely a hét országba szétszakított magyarság összetartozását jelképezi. Két oldalt a falba a történelmi Magyarország településeit vésték. Több mint 12 ezer helységnevet, a leghosszabb az erdélyi Nyugatifelsőszombatfalva.

Az emlékműhöz folyamatosan érkeztek az emberek. Csütörtökön többször is hosszú sorok alakultak ki. A védőtávolságot mindenki tartotta és sokan maszkot is viseltek. Az egyik látogató azt mondta: a nemzet egysége most mindennél fontosabb.



Az emlékhely része a Steindl Imre Programnak, amelyben az Országház környezete teljesen megújul. 2018-ban indult a kivitelezés,

különleges modern építészeti eszközöket alkalmaztak.

Az emlékhelyet az eredeti tervek szerint június 4-én, a nemzeti összetartozás napján adták volna át, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották. Most az augusztus 20-ai ünnepen viszont már biztonsággal felavathatták.

Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök jelenlétében Áder János államfő vágta át az ünnepi szalagot. Majd