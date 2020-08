Idén rendhagyó módon ünnepeljük államalapításunkat

Megosztás Tweet



A nemzeti ünnepen adják át az Összetartozás emlékhelyét Budapesten. A koronavírus-járvány miatt az idén több, az államalapítás ünnepén hagyományos programot nem tartanak meg - nem lesz légi parádé, Magyar ízek utcája, Szent Jobb-körmenet és tűzijáték sem -, de valamilyen formában országszerte megemlékeznek Szent István napjáról.

Az augusztus 20-ai központi programok a fővárosban nyolc órakor kezdődnek a hagyományos zászlófelvonással, majd az új honvédtisztek avatásával folytatódnak a Parlament előtt. Ezután, szintén a Kossuth térnél, átadják az Összetartozás emlékhelyét. Az ünnepségen beszédet mond Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Az emlékhelyet az eredeti tervek szerint június 4-én, a nemzeti összetartozás napján nyitották volna meg, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztották az átadását.

A Magyar Szent István Rend kitüntetés átadása idén a járványhelyzet miatt nem lesz sajtónyilvános, a Duna TV viszont közvetíti az eseményt.



Délután a Szent István-bazilikában lesz ünnepi szentmise, de a hagyományos Szent Jobb-körmenetet ezúttal nem tartják meg. A szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezeti, a homíliát Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mondja. A szentmise után a magyar nemzetért könyörgő liturgiát tartanak.

A Hagyományok Házában hazai kézművesek és designerek által készített fejfedőket mutatnak be. A kiállítás látogatói ezeken keresztül ismerhetik meg a régi, magyar hagyományokat és a vidéki élet sokszínűségét.

A Corvin téren pedig kézműves foglalkozások és családi programok várják a látogatókat. A járványveszély miatt a rendezvény valamennyi pontján fertőtlenítőt biztosítanak a szervezők. A vidéki mesterek ezúttal nem lesznek jelen a fővárosi ünnepségen, ők

saját régiójukban, hét helyszínen várják majd az érdeklődőket szeptember végéig.

„Idén sajnos teljesen rendhagyó módon tudjuk megszervezni a fesztiválunkat, de mindenképp arra törekedtünk, hogy valamilyen élményt csak nyújtsunk annak a 34 éve visszajáró közönségnek, akik minden évben eljönnek és szeretik ezt a rendezvényt, ennek a rendezvénynek, fesztiválnak a hangulatát” – mondta Igyártó Gabriella, a Mesterségek Ünnepe fesztiváligazgatója.

A Duna Karnevál programjai a Budavári Palotában lesznek. A több műfajt is felölelő programok egyszerre mutatják be a magyarok gazdag népzenei és táncos örökségét. A rendezvények ingyenesek, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Az eseményeken legfeljebb 500-an vehetnek részt.

A vidéki városokban is rendhagyó módon készülnek augusztus 20-ára. Debrecenben a megszokotthoz képest kevesebb kocsit díszítenek és a karneváli forgatag is elmarad. A virágkompozíciókat szabadtéri kiállításon mutatják be. A táncos csoportok pedig a város több pontján tartanak majd rövid műsorokat.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is.

Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepévé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.

A címlapfotó illusztráció.