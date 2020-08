Elkészült az Aranyvonat másolata

Megosztás Tweet



Szent István ünnepén mutatták be az újjáépített Aranyvonatot a Vasúttörténeti Parkban. Az eredeti ereklyeszállító díszkocsi 1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján körbejárta az országot a Szent Jobbal. A díszvonat megépítéséhez régi fényképeket és levéltári forrásokat is felhasználtak – derült ki az M1 Híradójában.

Az eredetileg 1938-ban elkészült, majd a II. világháborúban megsemmisült Aranyvonat újraépített Szent Jobb-ereklyeszállító kocsija a Vasúttörténeti Parkban 2020. augusztus 20-án, az államalapítás és az államalapító Szent István király ünnepén (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Rengeteg munkájuk volt a szerelvénnyel a Magyar Nemzeti Múzeum dolgozóinak. Öt évükbe telt, mire elkészültek az Aranyvonat hiteles másolatával. A díszkocsit a Magyar Vasúttörténeti Parkban mutatták be.

Az eredeti szerelvény a második világháborúban megsemmisült, így most egy másik kocsit használtak fel a másolat elkészítéséhez. Az eredetivel ellentétben ez gépészetileg is megfelel arra, hogy a mai vonatközlekedésben részt vegyen. Terveznek vele vidéki bemutatókat is.



A Vasúttörténeti Parkban az államalapítás ünnepén interaktív programokkal is várták a családokat a járványügyi szabályok betartatása mellett. A gőzös például igen népszerűnek bizonyult.

A legfőbb program természetesen az Aranyvonat köré szerveződött, sokan voltak kíváncsiak a Koronaőrség bemutatójára, ahogyan elhelyezik a Szent Koronát a díszkocsira.