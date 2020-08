Szablyát ajándékoz a Honvédség az új honvédtisztek számára

Megosztás Tweet



Minden új honvédtiszt számára új szablyát ajándékoz a Magyar Honvédség idén augusztus 20-án.

A koronavírus miatt a katonai tisztavatás lesz a hagyományos Szent István-napi ünnepségek egyetlen eleme, amit idén is megtartanak. Most minden újonnan avatott tiszt egy osztrák–magyar, 1861-es mintájú gyalogtiszti szablyát kap ajándékba. A kardokat egy péceli kovácsmestertől, Berbekucz Viktortól vásárolja a Magyar Honvédség.

A History csatorna kommunikációs ügynöksége által szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták: a lengyel szabla szó, akárcsak az angol és francia sabre vagy a német Säbel, a szablya szó közvetlen átvételéből származik, vagyis Európa-szerte magyar szóval illették, sőt illetik napjainkban is az ívelt pengéjű, nagyon erős vágóerejű kardokat.

„Magát a fegyvert a lovasnomád népek hozták be Európába, és ebben nagy szerepe lehetett a magyaroknak is” – idézték a Magyar Buhurt Szövetség elnökét. Ujvári Ádám hozzátette: „a szablya egyetlen hátránya, hogy páncélozott ellenfelek ellen kevésbé hatékony, így a középkorban háttérbe szorult, és akkor terjedt el újra Európában, amikor a lőfegyverek miatt elkezdtek kikopni a komolyabb páncélzatok a hadviselésből. Magyarországon azonban nem tűnt el teljesen: a betelepített kunok fegyvere is a szablya volt, de a 15. századból is került elő szablya Visegrádról”.

Noha katonai funkcióját a 20. század elejére elvesztette a szablya, a magyar katonai hagyományokból nem kopott ki. Olyannyira, hogy még ma is főszerepet kap augusztus 20-án – olvasható a közleményben.