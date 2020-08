Benkő: A nyugállományú katonáknak is meg kell ismerniük az új honvédelmi programot

Megosztás Tweet



A most zajló honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik célja egy erős, ütőképes és korszerű honvédség felépítése, és ezt meg kell ismerniük a nyugállományú katonáknak is – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kecskeméti repülőbázison, ahol a nyugállományú katonáknak és honvédségi alkalmazottaknak tartott előadást a haderőreformról.

A fórumsorozat tavasszal indult Kaposváron, de a tervek szerint az ország minden régiójában megismerhetik majd a nyugállományú katonák a Magyar Honvédség egészen 2032-ig előremutató terveit.

A Magyar Honvédség kötelékében több mint negyvenezer olyan nyugállományú volt katona vagy honvédségi alkalmazott van, aki a honvédség gondoskodási körébe tartozik. Nekik is meg kell ismerniük ezeket a fejlesztéseket és terveket, hiszen valamikor ők is a hazájuk, és a magyar lakosság védelmére tettek esküt – nyilatkozta az előadás után Benkő Tibor az MTI-nek.

A miniszter elmondta: a program része a nyugállományú katonákról történő gondoskodás is, amit obsitos- és veteránprogrammal segítenek. Benkő Tibor megemlítve, hogy maga 43 évig volt katona, így tudja, mindig fontos volt számukra az ország, a haza sorsa, ami iránt elkötelezettek maradtak. Hozzátette: szeretné az egész országot bejárni, hogy mindenütt találkozhasson nyugállományú katonákkal.

Emlékeztetett rá, hogy a Magyar Honvédség most is működtet egy szociálpolitikai alapítványt a rászoruló nyugállományúak segítésére. Az új célkitűzésekről szólva elmondta, arra törekednek, hogy folyamatos támogatást biztosítsanak, nagyobb figyelmet fordítva a nyugdíjasokra. A jelenleg is aktív katonákra már több olyan üzletlánccal kötöttek megállapodást, amelyek kedvezményeket biztosítanak különböző vásárlások esetén és ezeket a lehetőséget terjesztik most ki a nyugállományú katonákra részére is – mondta a honvédelmi miniszter, aki hozzátette: pénzügyi tranzakciókra, kölcsönökre is vonatkoznak majd a kedvezmények.

A honvédelmi és haderőfejlesztési programnak van egy honvédelmi része, ami magáról a katonáról; a kiképzésről, a felkészítésről, az önkéntes katonai szolgálatról, a társadalmi kapcsolatok kialakításáról szól. A másik része a haderőfejlesztés, ami a technikai eszközök megújításáról, a kutatásról, a fejlesztésről és az innovációról szól. A technikai eszközök fejlesztését a légierővel kezdtük, 20 könnyű- és 16 közepes, többfunkciós helikopter beszerzésével.

A Leopard 2A4 típusú harckocsiból már négy megérkezett, de még idén jön nyolc belőlük. 2023-tól érkeznek a Leopard 2A7-es harckocsik, két év múlva pedig az önjáró lövegek. A páncéltörő rakétákat beszereztük, kiképző- és csapatszállító repülőgépeket vásároltunk és a légvédelmi rakétavédelmi rendszereinket is megújítjuk - sorolta Benkő Tibor. A miniszter előadásában arról is beszélt, hogy magyar haderő létszáma folyamatosan emelkedik, a kadétképzés is vonzó sok fiatalnak és az önkéntesek száma is jelentősen gyarapodott.

A címlapfotó illusztráció.