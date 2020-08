Régi szolidaritás köti össze Magyarországot és Lengyelországot

Megosztás Tweet



A magyar és a lengyel kormány humanitárius együttműködéséről írtak alá egyetértési megállapodást hétfőn Budapesten.

Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára és Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-helyettes kezet fog a lengyel–magyar humanitárius együttműködéséről szóló egyetértési megállapodás aláírásán a Miniszterelnökség Naphegy téri épületében 2020. augusztus 17-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az aláírás utáni sajtótájékoztatón Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára kiemelte: mindkét ország elkötelezett a konkrét és a gyors cselekvés mellett. Mindkét kormány elsődleges feladata a gondoskodás a saját polgárairól, de a keresztény kulturális gyökereikből fakadóan erkölcsi kötelességük a segítségnyújtás a világ más régióiban élő rászorulóknak is, és ennek közösen szeretnének eleget tenni – emelte ki.

Kifejtette: nem abban hisznek, hogy nagy nemzetközi szervezeteken keresztül kell támogatást biztosítani, hanem abban, hogy helybe kell vinni, közvetlenül kell adni segítséget a rászorulóknak. Nem feledkezhetnek meg azokról, akikről a nagy nemzetközi segélyszervezetek megfeledkeztek, márpedig az üldözött keresztények éppen ilyenek – fűzte hozzá.

Az államtitkár szerint mindenkinek a saját szülőföldjén kell megtalálnia a boldogulását,

és a világválságokat nem a migráció menedzselésével kell megoldani, hanem a bajbajutottak helyben maradását kell támogatni, azt, hogy az otthonukban legyenek jobbak a körülmények. Nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol baj van – hangoztatta.

Arról is beszélt, hogy megállapodtak Lengyelországgal: megosztják a tapasztalataikat, valamint létrehoznak egy munkacsoportot, hogy megosszák az ismereteiket a humanitárius válsághelyzetekről.

Azbej Tristan emlékeztetett: régi szolidaritás köti össze a két országot, ennek alapján most az ártatlanul szenvedőknek segítenek közösen.

Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-helyettes hangsúlyozta: a megállapodás aláírása a kezdete lehet a még szorosabb magyar-lengyel együttműködésnek. Magyarország és Lengyelország nemcsak partnerek, hanem barátok is, közös értékeket vallanak, és hasonló az álláspontjuk sok kérdésben, így az üldözöttek megsegítését illetően is – mondta.

Egyre többeket üldöznek a hitükért, és segíteni kell nekik. Az egyetemes emberi jogok védelmének jelentőségére is fel akarják hívni a figyelmet, és ezeknek része a szabad vallásgyakorlás is – közölte. Hozzátette: mindehhez azonban nemcsak szavak kellenek, hanem valós erőfeszítések is.

A lengyel politikus kiemelte: