Nem nyugszik az idő: heves zivatar, felhőszakadás, jégeső lehet

Hétfőn változóan, északon eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, emellett északon kevesebb, délen több napsütésre számíthatunk. Kezdetben főként északon, majd késő délután már másutt is valószínű zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás is lehet – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Zivatar és felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ország jelentős részén.

(Forrás: OMSZ)

Néhol megélénkül a déli szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Este közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Egyre többfelé várható zápor, zivatar. Helyenként heves zivatar is kialakulhat, amit felhőszakadás, jégeső is kísérhet. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A késő esti 18, 23 fokról hajnalra 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.