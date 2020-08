Kapufát lőtt az MSZP

Nincs szükség sem országos népszavazásra, sem pedig a balatoni strandok ingyenessé tételére – mondja a Balatoni Szövetség, és hasonló véleményen vannak a tó körüli települések polgármesterei is. Úgy látják: a balliberális pártok politikai akciójáról van szó, mert rájöttek, hogy a Balaton fontos a magyaroknak különösen a koronavírus-járvány idején. Az MSZP, az LMP, a Momentum és a DK is hetek óta azért kampányol, hogy legyen mindenki számára ingyenes a fürdőzés. A szocialisták még népszavazást is tartanának az ügyben, csakhogy helyi kérdésekben törvény tiltja az országos referendumot – hangzott el az M1 Híradójában.