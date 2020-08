Pápa az új gócpont

Újabb koronavírus gócpont alakult ki itthon: Pápán eddig huszonkét embernél mutatták ki a fertőzést, és csaknem félszázan kerültek karanténba. Úgy tudni, egy vallási rendezvényen kapták el ilyen sokan a kórt. A városban különleges intézkedéseket vezettek be: látogatási tilalom van a kórházban és az idősotthonban, de bezárt az óvoda is. Közben Esztergomban a Suzuki gyárban is felütötte fejét a kór: ott három ember lett beteg – közölte az M1 Híradója.