Villámárvizeket is okozhat a várható extrém mennyiségű csapadék

Hidegfront érkezett Magyarországra, mára ketté is vált az ország időjárása. Míg keleten tovább tombol a hőség, nyugaton már folyamatosan csökken a hőmérséklet. Nemsokára az eső is elered, van ahol extrém mennyiségű csapadék várható, így nem kizárt hogy villámárvizek alakulnak ki – hangzott el az M1 Híradójában.



Beborult az ég Sopron felett. Míg a hétvégén kánikula volt, hétfőre jelentősen csökkent a hőmérséklet. A Dunántúlon több helyen is előfordultak kisebb záporok.

Az ország keleti részében azonban egyre melegebb van. Megtelt a strand Békéscsabán is.

A nyári melegben szinte mindenki a vízbe vágyott. Sokan azért jöttek, mert attól tartanak, hogy a rossz idő hamarosan őket is eléri, így még kihasználják az utolsó napos órákat.

Szegeden elérte a 32 fokot a hőmérséklet

Szegeden párakapu alatt, fagyival a kezükben hűsöltek az emberek. Itt a hőmérséklet elérte a 32 fokot. Sokakat megvisel a hőség. Pintér Ferenc meteogyógyász az M1-en azt mondta, egész Magyarországon erős fronthatás érezhető, ami az arra érzékenyeknél fejfájást okozhat. Kedden pedig további változás várható, akkor a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket érinti majd a légköri változás.

A szakember szerint mivel egyre gyakrabban fordul elő, hogy egyik napról a másikra akár 10-15 fokot is változik a hőmérséklet, az emberek szervezete már kimerült, ezért egyre többen panaszkodnak rossz közérzetre.

„Nem tud a szervezetük regenerálódni, folyamatosan egy terhelés alatt áll és azt tapasztaljuk, hogy megsokszorozódott az ilyen időjáráseredetű panaszokkal nálunk jelentkezőknek a száma és rendkívül változékony tünetekkel, fejfájás, vérnyomás ingadozás, alvásproblémák” – fogalmazott Pintér Ferenc.

Magyarország időjárása ketté vált

Magyarország időjárása ketté vált, míg nyugaton egyre hűvösebb az idő, keleten folyamatosan melegszik a hőmérséklet. Kedden a Dél-Dunántúlon heves zivarok várhatók.

A Tiszántúlon pedig akár újabb 6-7 fokkal is emelkedhet a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint a szélsőséges időjárás miatt a következő napokban a Dunántúlon újabb villámárvizek várhatók.

Zivatarok érkeznek több hullámban

Zivatarok érkeznek több hullámban. Keddre első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: még hétfőn hozzávetőlegesen a Pécs-Miskolc vonaltól északnyugatra alakulhatnak ki zivatarok, felhőszakadás, viharos szél, esetleg nagyobb jég kíséretében.

Kedden a nap első felében az ország nagy részén átmeneti szünet várható, majd délután ismét zivatarokra kell számítani (a legkisebb eséllyel a Tiszántúlon). Ekkor heves zivatarok is lehetnek óránkénti 90 kilométeresnél is erősebb széllökésekkel, nagyobb szemű jéggel és felhőszakadással. Gócokban 30-50 milliméternyi, néhol esetleg ennél is több eső hullhat.

Zivatarveszély miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére, míg a többi megyében elsőfokú a figyelmeztetés.

Emellett Budapestre, továbbá Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 21 Celsius-fok között valószínű. Napközben 22-34 fokig melegszik fel a levegő, északnyugaton lesz hűvösebb.