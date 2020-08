A Pesti úti idősotthon fenntartójának három hónapja van ápolók felvételére

Megosztás Tweet



Negyvenkilenc ápolóval kevesebben dolgoznak a Pesti úti idősotthonban, mint kellene – állapította meg a fővárosi kormányhivatal most lezárult rendkívül ellenőrzése. Az intézménynek kilencven napja van, hogy felszámolja a létszámhiányt, ameddig ez nem történik meg, addig nem vehet fel új ellátottat. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Pesti úti idősotthonban április elején alakult ki tömeges megbetegedés. A szociális otthonban eddig ötvenöt idős ember halt meg, 313 gondozott és 26 dolgozó fertőződött meg koronavírussal – közölte az M1 Híradója.



A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Pesti úti idősotthonban április elején alakult ki tömeges megbetegedés. Két nap alatt százötven gondozottat kellett kórházba szállítani. Az országos tiszti főorvos helyszíni ellenőrzést is tartott, és azonnali intézkedéseket rendelt el. A kormányhivatal pedig vizsgálatot indított.

Súlyosan hiányos a Pesti úti idősotthonban az ápolói-gondozói létszám – áll a fővárosi kormányhivatal mostani jelentésében.

A nem megfelelő gondozás is hozzájárulhatott a halálesetekhez

A hatóság lezárta a rendkívüli ellenőrzést és arról számolt be, hogy az elvárt 109 helyett csak 60 ápoló-gondozó dolgozik a félezres létszámú intézményben, és egyúttal azt a következtetést vonta le, hogy a lakók nem megfelelő gondozása is nagyban hozzájárulhatott a Pesti úti idősotthonban kialakult tömeges halálesetekhez és a koronavírus-fertőzés gyors terjedéséhez.

A kormányhivatal emlékeztet: eddig ötvenöt idős ember halt meg, 313 gondozott és 26 dolgozó fertőződött meg az otthonban. A kormányhivatal ezért határozatban kötelezte a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot, hogy

90 napon belül számolja fel a létszámhiányt, ameddig ez nem történik meg, addig nem vehetnek fel új ellátottat az intézménybe.

A járvány csúcsán katonákat is be kellett vetni az intézmény fertőtlenítésére, de addigra már több mint háromszázan fertőződtek meg a vírussal. A kormányhivatal már kétszer is megbüntette az idősotthont, összesen 1,2 millió forintra. Karácsony Gergely főpolgármester mindezek ellenére többször azt állította, hogy betartották a szabályokat.

Hónapokon át nem volt orvos a Pesti úti idősotthonban – mondta korábban az M1 Híradónak az egyik elhunyt idős ápolt hozzátartozója. Hozzátette: a fővárosi fenntartású intézmény az alapvető higiéniai feltételeknek sem felelt meg. A család a történtek miatt pert indított, azóta ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás.

A betegség jelen van, ráadásul még nincs vakcina

Továbbra is csak lassan terjed itthon a koronavírus: egy nap alatt kilenc új beteget regisztráltak, újabb halálos áldozata pedig nincs a járványnak. A betegség azonban jelen van, erről nem szabad megfeledkezni – figyelmeztetnek szakértők. Ráadásul amíg nincs vakcina, csak az egészségügyi szabályok betartása az egyetlen védekezési lehetőség a vírus ellen. Ezért is olyan fontos a távolságtartás és a maszkviselés.

Csaknem negyvenen megfertőződtek koronavírussal egy házibuli után Magyarországon

sajtóértesülések szerint Sopronban.



A meghívottak között nemcsak helyiek voltak, így a fertőzés az ország távolabbi pontjaira is eljutott. Összesen harminchatan betegedtek meg egyetlen este alatt, a személyes kapcsolatok feltérképezésével pedig kiderült: 127 ember került fizikai közelségbe a fertőzöttekkel, ők hatósági házi karanténban vannak.

Lapinformációk szerint a fertőzést Sopron mellett már Tégláson, Sárváron és Hajdúböszörményben is kimutatták.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ az esetről azt közölte: Győr-Moson-Sopron megyében tizenegy, Vas megyében három főnél azonosították a koronavírust, Hajdú-Bihar megyében pedig huszonkét embernél mutatták ki a laborvizsgálatok a fertőzést. Többen közülük kórházi ápolásra szorultak, de már jól vannak.

A vírus pillanatok alatt újra szétterjed

Ahogy a soproni eset mutatja, a vírus pillanatok alatt újra szét tud terjedni az országban – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa az M1-en. Szlávik János kiemelte: amellett hogy meg kell akadályozni, hogy a vírus újra bejusson Magyarországra külföldről, azt is meg kell gátolni, hogy egy esetlegesen kialakuló hazai gócpontból kitörjön.

„Amíg nincs vakcina, addig csak így tudunk védekezni. Tehát maszkhasználat, távolságtartás, kézfertőtlenítés, karanténintézkedések, a külföldről hazatérők ellenőrzése. Egész egyszerűen nincsen más lehetőségünk. Magyarország nyilvánvalóan ezt jól csinálja, hiszen napi tíz-húsz-harminc eset van, ez nem sok” – fogalmazott az infektológus.

Hozzátette: a vírus még mindig velünk van, hiszen az esetszám nem érte el a nullát. Emellett több szakember szerint arra is számítani kell, hogy ősszel vagy télen akár a második hullám is megérkezhet.

A pandémia kezdete óta kiemelt figyelmet fordítanak a megelőzésre egy szegedi rendezvényszervező cégnél. Az irodában most is kötelező hordani a maszkot, illetve a programjaikon is erre kérik a résztvevőket.

Kiss Balázs tulajdonos az M1-nek azt mondta:

eddig több ezer maszkot osztottak szét, és a fiatalok egy része, illetve az idősek többsége betartja az óvintézkedéseket.

Emellett rendezvényeiken ők is figyelnek a megelőzési szabályokra.

„Megmérjük a vendégek hőmérsékletét, ha valaki már lázas, akkor automatikusan szűrni tudjuk és nem engedjük be a zárt helyen lévő rendezvényre. Ami nagyon fontos az a kézfertőtlenítés, illetve, hogy a másfél méteres távolságot meg tudjuk tartani” – jelentette ki Kiss Balázs.

Az elmúlt napokhoz hasonlóan a hétfő reggeli adat is azt mutatta, hogy csak lassan emelkedik itthon az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. 24 óra alatt 9 új esetre derült fény, új halálos áldozatot ezúttal nem követelt a vírus. 534-en jelenleg is betegek, közülük 74 ember van kórházban, és 7-en kapnak gépi lélegeztetést. A járvány kezdete óta eddig 3413-an gyógyultak meg.

Korántsem biztos, hogy valaha lesz hatékony oltóanyag

Világszerte a járvány megfékezése okozza a legnagyobb fejtörést. Bár több országban is fejlesztik a vakcinát, a tesztelések is jól haladnak, azonban korántsem biztos, hogy valaha lesz hatékony oltóanyag a vírus ellen.



Közben több államban is napról napra súlyosabb a helyzet – egyre több helyen tesztelik az utazókat is, mert a vírus behurcolásától tartanak. Összesen már 18 milliónál több beteg van a világon, a halottak száma pedig közelít a 700 ezerhez.

Több mint ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak vasárnap Romániában.

Mivel az ország különböző részeiben eltérő a járványhelyzet, a kormány nem akart országos szintű korlátozásokat bevezetni, hanem a megyei hatóságokra bízta a szigorítást.

„A legnépszerűtlenebbet azonban a választásokra készülő helyhatóságok vonakodtak meghozni, így a kormányra maradt, hogy korlátozza a szórakozóhelyek nyitvatartását. Tegnaptól Bukarestben és hét megyében a kerthelyiségek, bárok és más vendéglátóhelyek nem tarthatnak nyitva este huszonhárom és hajnali hat óra között. Ezt nemcsak a legfertőzöttebb megyékben rendelték el, hanem a Fekete-tenger partján fekvő Konstanca megyére is kiterjesztették, a román tengerpart ugyanis rendkívül zsúfolttá vált, több százezer turista nyaral szinte minden óvintézkedés nélkül” – közölte az M1 helyszíni tudósítója.

Vörös zónába sorolta Magyarországot Kijev

A korábbi napokhoz képest kevesebb, de így is csaknem ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában. A kárpátaljai magyarokat rendkívül rosszul érinti, hogy a kijevi kormány Magyarországot a rendkívül fertőző országok csoportjába, az úgynevezett vörös zónába sorolta.

„Az egészségügyi minisztérium Facebook-oldalán a kommentelők szakmaiatlansággal vádolják a minisztert, illetve a munkatársait, és tébolynak nevezik, hogy Kijev a vörös zónába tette Magyarországot, Szlovákiát is miközben olyan országokat sorolt a zöld zónába, mint a járványt elbagatellizáló Fehéroroszországot vagy Svédországot vagy éppen Kongót, Sierra Leonét, Mozambikot és Dzsibutit” – mondta az M1 egy másik tudósítója a helyszínről.

Németországban kötelező tesztelést vezetnek be a vasútállomásokon és a repülőtereken azok számára, akik a német hatóságok besorolása szerint erősen fertőzött országokból érkeznek haza. Az országban a járvány alatt arányaiban kevesebb volt a megbetegedés, mint Európa más államaiban, de

az elmúlt hetekben megváltozott a helyzet és Németország több részén megugrott a fertőzöttek száma.

Írországban szúrópróbaszerű teszteléseket végeznek majd a repülőtereken, miután a dublini kormány aggasztónak tartja a megbetegedések számának növekedését. A kormány a héten dönt arról, hogy kinyissanak-e az iskolák.

A norvég hajó minden utasát és azok kapcsolatait is megpróbálják felkeresni

Bocsánatot kért és felfüggesztette összes járatát az a norvég cég, amelynek egyik hajóján a legénység és az utasok is megfertőződtek, összesen negyvenen. A hajóval, amely Bergen és a Spitzbergák között közlekedett, több százan utaztak, útközben néhányszor kikötöttek és többen fel- és leszálltak. A hatóságok most minden utast és azok kapcsolatait is megpróbálják felkeresni.

Koronavírus-fertőzött lett Koszovó miniszterelnöke, Abdullah Hoti. A politikus két hétre otthoni karanténba vonul. Az országban az utóbbi napokban egyre több a beteg. Vasárnap 13-an haltak meg a vírus okozta szövődményekben.

Oroszország bejelentette:

már szeptemberben megkezdi az országban kifeljesztett koronavírus elleni oltás gyártását.

A klinikai tesztek befejeződtek. A termelést a kezdeti több százezerről 2021 elejére több millió dózisra tervezik felfuttatni. A vakcinát elsőként az orvosok és a tanárok kapják meg.

Eközben az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arra figyelmeztetett: noha több koronavírus elleni oltás tesztelése jól halad, nincs biztosíték arra, hogy valaha is lesz tökéletesen hatékony vakcina. A WHO vezetője szerint továbbra is csak megelőzni lehet a járvány kitörését: csoportos teszteléssel, a fertőzöttek nyomkövetésével, szájmaszk viselésével, távolságtartással és karanténnal.