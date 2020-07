Nincs veszve semmi, ha nem vettek fel

Megosztás Tweet



Az innovációs és technológiai miniszter döntése értelmében csütörtökön indulják a 2020-as pótfelvételi eljárást.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel közölte: az elmúlt évektől eltérően idén állami ösztöndíjas formában több képzési területen is be lehet jutni az egyetemekre a pótfelvételi eljárás keretében. A lehetőséggel azok a diákok élhetnek, akiket az általános eljárásban nem vettek fel, vagy akik korábban nem adtak be jelentkezést.

Stratégiai célnak nevezték, hogy a magyar fiatalok nemzetközi összevetésben is versenyképes tudásra tegyenek szert a felsőoktatásban, jobb egyetemeken, korszerű körülmények között tanulva értékesebb diplomát kapjanak, így sikeresebben állhassák meg helyüket az életben és a munkaerőpiacon.

„A magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképességének, oktatási színvonalának növelésével, minőségi képzési infrastruktúrájának felépítésével Magyarország regionális tudásközponttá válhat” – írták. Hozzátették, hogy az érettségizettek a felsőoktatásban való továbbtanulás mellett piacképes szakmákat sajátíthatnak el a megerősített szakképzésben.

Az Oktatási Hivatal levélben tájékoztatta a felvételt nem nyert jelentkezőket a szakképzés kínálta lehetőségekről. A megerősített szakképzési rendszerben újdonság, hogy a technikusi vizsga is emeltszintű érettséginek számít, így a szakirányon többen tanulhatnak tovább – áll az ITM közleményében.

