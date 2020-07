Egy Nyugatiba tartó vonat nem állt meg a pályaudvar jelzőjénél

A Nyugati pályaudvar és Rákosrendező között ideiglenesen nem közlekednek a vonatok – közölte a Mávinform sajtóügyeletese csütörtök délután az MTI-vel.

Kavalecz Imre tájékoztatása szerint egy Vácról a Nyugatiba tartó üres szerelvényvonat – amely utasokat nem szállított – a pályaudvar jelzőjénél nem állt meg időben. Veszélyes helyzet nem alakult ki, mert a mozdonyvezető még a váltók előtti szakaszon megállította a szerelvényt. A történteket a vasúti szakértők vizsgálják.

Emiatt a Budapest-Vác-Szob, a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Esztergom vonalon jelentősen meghosszabbodik a vonatok menetideje. A közlekedés korlátozásokkal indulhat újra.

A szobi vonatok a Nyugati pályaudvarról elindulnak és oda is érkeznek, a veresegyházi vonatok viszont csak Rákospalota-Újpestig közlekednek és onnét indulnak. Az esztergomi vonatok csak Angyalföldig járnak és onnan indulnak vissza. Kitértek arra is, hogy a 12-es, 14-es villamoson, illetve a 3-as metrón a vasúti bérleteket is elfogadják.

A címlapfotó illusztráció.