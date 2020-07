Merkely: Lángosért sorban állva is átadhatja a vírust egy szuperfertőző személy

Továbbra is a koronavírus behurcolása jelenti a legnagyobb kockázatot egy esetleges második hullám kialakulásában Magyarországon. A múlthéten már életbeléptek a szigorítások a határokon, de ezek mellett arra is szükség van, hogy az emberek betartsák a védekezési és távolságtartási szabályokat belföldön is. Az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy gyengült a fegyelem, ez leginkább a maszkok viselésén látszik.