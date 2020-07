Új futókört avatott a kőbányai önkormányzat

Megosztás Tweet



Egy kilométer hosszú, 1,3 méter széles, rekortán burkolatú futókört adott át a kőbányai önkormányzat a Sportligetben. Az Aktív Magyarország program keretében megépült futópálya a mintegy 22 hektáros liget teljes megújításának második üteme, a beruházás a következő években a kiszolgáló létesítmények megépítésével folytatódik.

A kerület vezetésének célja, hogy a zöld, megújult, rendezett park minden kőbányai számára kellemes és biztonságos kikapcsolódást, szórakozást, sportolási lehetőséget kínáljon – derül ki az önkormányzat közleményéből. A kőbányai Sportliget teljes megújításának első üteme keretében 2019-ben a streetball-, teqball-, lábtenisz-, műfüves foci és kosárlabdapályákat építtetett az önkormányzat.

A járványhelyzet ellenére Kőbánya az idén is a terveknek megfelelően folytatta a fejlesztést, saját forrásból és pályázati támogatással építette meg az 1000 méter hosszú, 1,3 méter széles, korszerű, rekortán burkolatú futókört. A sportolók biztonsága érdekében a pályát őszre térfigyelő kamerákkal és világítással is ellátják.

„Kiemelt célunk, hogy a kőbányaiak életminőségét folyamatosan javítsuk. Hosszú távon gondolkodunk és takarékosan gazdálkodunk, ami lehetővé tette, hogy a tervezett fejlesztéseinket a járványhelyzetben is folytassuk. A Sportliget ma már kiválóan alkalmas egy családi nap eltöltésére. A megújult sportpályák, a rendezett zöldfelület és a most átadott futókör minden korosztály számára minőségi kikapcsolódást nyújt” – mondta az átadás után D. Kovács Róbert Antal polgármester.

A futókör építésével párhuzamosan a kerület a beruházás következő ütemét is előkészítette, a többi közt kiépítette az azokhoz szükséges közműveket.

A következő években épül meg a tervek szerint az uszoda mellett az új központi szociális épület, melyben máltai típusú játszótér, büfé és vizesblokk is helyet kap. A fejlesztés következő ütemében készülhet majd el a gördeszka- és a kerékpárpálya, valamint a látványos vízjáték is.

„A kormány azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra Magyarország a legélhetőbb európai országok közé fog tartozni. Ezzel szorosan összefügg, hogy a magyar emberek milyen életmódot élnek, ugyanis kutatások szerint heti 2,5 óra mozgással az élettartamunkat akár négy évvel is meghosszabbíthatjuk. Éppen ezért hívtuk életre az Aktív Magyarország programot, amely a bringaparkok és a futókörök építésén felül görparkok, valamint hegyi via ferrata pályák létesítésével is igyekszik bővíteni a lakosság sportolási lehetőségeit” – fogalmazott Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

A kőbányai önkormányzat két sikeres pályázatot is benyújtott, így a most átadott futókör után jövő tavasszal egy görparkot is avathat a kerület. Reményeink szerint ezekkel a létesítményekkel nemcsak a Sportligetbe látogatók kikapcsolódási lehetőségeit lehet színesíteni, de hozzá is tudtunk járulni ahhoz, hogy Kőbányán is az emberek kicsit egészségesebben, mozgásgazdagabban élhessenek – zárta gondolatait a kormánybiztos.