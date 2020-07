A migráció és a vírus terjedése összekapcsolódott, most különösen fontos a magyar emberek véleménye

Megosztás Tweet



Szinte napról napra nő a migrációs nyomás a déli határon. Az év első felében csaknem tizenegyezren próbáltak Magyarországra jutni, ami napi átlagban ötven főt jelent. Az elmúlt hetekben ez a szám napi 75-re ugrott, sőt tegnap 121-en próbálkoztak. Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője Bácsalmáson, a kerítésnél arról beszélt: a migráció és a járvány most összekapcsolódott, ezért a határvédelem fontosabb, mint bármikor. Hozzátette: a brüsszeli tervek, például a kötelező kvóták ellen csak úgy tud hatékonyan fellépni a magyar kormány, ha minél többen kitöltik a nemzeti konzultációs kérdőívet – közölte az M1 Híradója.

A Tiszán, a Maroson és a Ferenc-csatornán is rendszeresen próbálkoznak. Csónakokban igyekeznek a migránsok Magyarországra jutni. Alagutat ásnak, a föld alatt mászva akarják átlépni a magyar határt. Vonat aljára kapaszkova, szerelvények közé és vagonokban megbújva érkeznek a határmenti településekre. Mindent megtesznek azért, hogy kijátszhassák a határzárat.

Legutóbb július 5-én próbáltak alagutat ásva átjutni a déli-határt védő kerítésen. Egyre gyakrabban kísérleteznek ezzel a módszerrel az illegális bevándorlók.

Miközben folyamatosan nő a migrációs nyomás a Földközi-tengeren, egyre többen akarnak Magyarországra is bejutni. Az első félévben csaknem tizenegyezer migránst tartóztatott fel a határvédelem. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan ötvenen próbáltak illegálisan Magyarországra jutni. Az elmúlt hónapban ez az arány már 75 főre emelkedett.

A védelemnek folyamatosan alkalmazkodnia kell az újabb és újabb taktikákhoz

A határt védők folyamatosan járőröznek, ha kell, keresőkutyákat is bevetnek. A levegőből is ellenőriznek, ehhez könnyűszerkezetű- és harci helikoptereket is bevetnek. A Tiszát és a Marost is állandóan figyelik. Az illegális bevándorlók újabb és újabb eszközöket, taktikákat vetnek be a határátlépéshez. A védelemnek ezekhez kell folyamatosan alkalmazkodnia.

„Ezek rendkívül felkészült emberek, felkészítik őket, jobbára erre a határleküzdésre. Például mostanában már nem nagyobb csoportokban ugranak neki a határnak, hanem szétszóródva. Négy-öt csoportra is szétosztódva, mert figyelik, valamelyik jelentésben az is szerepelt, hogy még talajdetektorral is figyelik a határőrök mozgását, vadkamerákat helyeznek ki” – jelenetette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

A migrációs nyomás erősödése nem csak biztonsági kockázat, felgyorsíthatja a koronavírus terjedését is. Ezt mutatja, hogy

az elmúlt időszakban Szicílában partraszállt migránsok több mint 20 százaléka koronavírusos volt.

A balkáni országokban pedig a migráció összekapcsolódott a fertőzés növekedésével.

Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője azt mondta: aggasztóak az Európában zajló migrációs folyamatok. A határvédelem ezért most fontosabb, mint bármikor. Farkas Örs hangsúlyozta: az európai unió migrációs politikájának megvalósítására használja fel a járványt.

„Kihasználva a koronavírusjárvány adta lehetőségeket, olyan jogszabályok kerülnek az asztalokra, olyan javaslatok kerülnek az asztalra, amelyek a migráció további szervezését és a kötelező elosztási kvóta elfogadását célozzák. Azt látjuk, hogy kihasználva a koronavírusjárvány adta lehetőséget az európai jogalkotás, illetve döntéshozatal olyan ítéleteket hoz, amely elmarasztalja azokat az országokat, amelyek küzdenek a migrációval szemben” – fogalmazott a szóvivő.

Most különösen fontosa a magyar emberek véleménynyilvánítása

Farkas Örs hozzátette: most különösen fontos, hogy a kormány a magyar emberek felhatalmazásával és támogatásával hatékonyan foglalhasson állást a brüsszeli bürokráciával szemben.

A nemzeti konzultáció kitöltésével mindenki véleményt nyilváníthat a kormány migrációs politikájáról, arról, hogy érdemes-e továbbra is fenntartani a szigorú határvédelmet és kiálljanak-e bevándorlást tiltó szabályok mellett.

Több kérdés foglalkozik a koronavírusjárvány miatt hozott intézkedésekkel, valamint azzal, hogy a járványt követő gazdasági válság kezelésére Soros György az örökkötvények ötletével állt elő. Ezért a válaszadóktól arról kérnek véleményt, hogy

elutasítják-e Soros György tervét, amely „beláthatatlanul hosszú időre eladósítaná” Magyarországot.

A nemzeti konzultációs kérdőíveket elektronikus és papír formában augusztus 15-ig lehet kitölteni, illetve visszaküldeni.