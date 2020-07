Imázsfilmmel csábítják a látogatókat az Országházba

Megosztás Tweet



Az Országház a helyén címmel készített imázsfilmet az Országgyűlés Hivatala, amelynek a célja, hogy egyre több belföldi és külföldi turista látogasson el az Országházba – mondta el az M1-en Sédy Anna, az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának kulturális szakreferense.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Kiemelte, várják a nyári táborok vezetőinek regisztrációit is a 45-50 perces „túráikra”, amelyeken a gyerekeket koruknak megfelelő tárlatvezetéssel fogadnak július 7-től.

Sédy Anna elmondta, hogy A magyar törvényhozás ezer éve, valamint az In memoriam 1956. október 25. című kiállítások is várják az érdeklődőket, akik meglátogathatják a Kőtárat is.

Nagyon sikeres volt a virtuális Országház programja, melynek keretében a Munkácsy-termet több mint hatezren nézték meg az elmúlt egy-másfél hónapban. A kupolacsarnokot több mint négyezren tekintették meg, tehát a számok is azt mutatják – fogalmazott –, hogy a Szent Korona és a koronázási ékszerek ma is nagy érdeklődésre tartanak számot.

Érdekességként említette, hogy az ötvenhatos kiállítás a föld alatt van, ahol meg lehet látni azt is, honnan, milyen irányból adtak le sortüzet a „vörös csütörtökön” Földművelésügyi Minisztérium épületének tetejéről.

Sédy Anna kifejtette, nyolc fejezetben mutatják be a törvényhozást az Aranybullától a rendszerváltozásig. A kiállítás egy-egy emblematikus tárgyáról rövidfilmet is készítettek, hogy segítsék a diákok tanulmányait. Hozzátette: jelenleg a reformkorról forgatnak segédanyagot.

Az érdeklődők a parlament.hu portálon keresztül foglalhatnak időpontot a tárlatvezetésre. Az Országházba a látogatóközponton keresztül tudnak bejutni. A tárlatvezetést nyolc nyelven lehet meghallgatni – sorolta a szakember. Hozzátette: tavaly összesen hétszázezren látogatták meg az ország házát.

Sédy Anna végezetül felhívta a figyelmet, hogy folytatódik a népszerű Tér-Zene programsorozat július 29. és szeptember 19. között. Összesen kilenc alkalommal – minden csütörtökön 17 órai kezdettel – várják a könnyűzenét és a komolyzenét kedvelőket.