Gyopáros: Rendkívül népszerű a falusi csok

Rendkívül népszerű a falusi csok, a családok élnek a támogatási lehetőséggel – értékelte a program első évét hétfői budapesti sajtótájékoztatóján a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Gyopáros Alpár kiemelte: egész Európában nincs még egy ilyen támogatási rendszer, “egyedülálló és példaértékű” a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) konstrukciója.

Ismertette: május végéig 10 229 család nyújtott be támogatási kérelmet több mint 54 milliárd forint értékben. Területileg meglehetősen kiegyenlített az igénylések száma, ugyanakkor a listából “felfelé” kiemelkedik Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Heves és Nógrád megye, ahol sok a kistelepülés.

A támogatási célokat nézve is nagyjából kiegyenlített a kép: az igénylők 52 százaléka ingatlanvásárláshoz, korszerűsítéshez, 48 százalékuk a meglévő otthon bővítésére kívánja felhasználni a pénzt – közölte a kormánybiztos.

Kitért arra is, hogy leginkább azok a családok kérték a támogatást, ahol már három gyermek van, illetve ennyit szeretnének. Ez a kérelmezők hatvan százalékát teszi ki. Az igénylők 38 százaléka kétgyermekes vagy második gyermeket vállaló család.

A családok használt ingatlan vásárlásához, korszerűsítéséhez – kombinált támogatás esetében – 7,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényeltek, a meglévő otthon korszerűsítése esetén pedig 2,6 millió forintot kértek átlagosan.

Gyopáros Alpár felidézte: a falusi csokról szóló szabályozás 2019. július 1-jén lépett életbe, és egy évvel ezelőtt ezekben a napokban küldték be a családok a pénzintézetekhez az első támogatási kérelmeket.

A kormánybiztos elmondta: a falusi csok nem az egész ország területén igényelhető otthonteremtési támogatási forma, a kormányrendelet alapján 2486 magyarországi településen kérhető. Ezek azok az 5000 fő alatti települések, amelyeken a rendelet megjelenése előtti évtizedekben tartósan csökkenő volt a lélekszám.

A vállalt gyermekszámtól függően a vissza nem térítendő támogatás akár 10 millió forint is lehet. A már meglévő otthonok is bővíthetők, korszerűsíthetők, ez esetben akár 5 millió forint is lehet a vissza nem térítendő juttatás. Emellett komoly kamattámogatási hitellehetőség is a családok rendelkezésére áll – hívta fel a figyelmet Gyopáros Alpár.

Megjegyezte: tanyáknál a támogatás igénylése független attól, hogy az melyik településhez tartoznak közigazgatásilag. Új elem január 1-jétől, hogy a falusi csok településein 5 millió forintig áfa-visszatérítési támogatásra is jogosultak a családok.

Ha egy család igénybe veszi a vissza nem térítendő támogatást, mellé a kamattámogatott hitel lehetőségét és az áfa-visszatérítési támogatást, akkor mindezeket egyidejűleg kell igényelni a pénzintézeteknél.

Gyopáros Alpár összegzése szerint a falusi csok a gyermekvállalást ösztönző támogatási forma, amely egyúttal segíti az otthonteremtést, élénkíti a lakáspiacot, segíti az építőipart. Számításai szerint ha minden támogatási formát figyelembe vesznek, akkor három gyermek vállalása esetén akár 40 millió forint is kérhető, beleértve a falusi csokot, a babaváró támogatást, a vissza nem térítendő juttatást és az áfa-visszatérítést.

A kormánybiztos arra biztatta a falvakból elszármazott családokat, hogy éljenek a falusi csok lehetőségével és költözzenek vissza szülőfalujukba.