A legbiztonságosabb, ha idén itthon nyaralunk

A fokozott járványügyi készültség okozta stresszt, a karatén időszakát mindenki szeretné kipihenni. Sokan tervezik, hogy vízparton, tengerparton szeretnék élvezni a napsütést, a pihenést. Szakértők szerint idén tanácsosabb a magyarországi nyaralási helyszín mellett dönteni, mivel a külföldi utazások több kockázattal járhatnak.

A kép illusztráció

Idén a nyaralási helyszínek megválasztásánál fontos figyelembe venni az életkorunkat, életstílusunkat, egészségügyi állapotunkat. Mérlegelni kell, külföldön milyen mértékben lehetünk kitéve annak a veszélynek, hogy megfertőződünk a koronavírussal – mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró az M1 Ma reggel című műsorában.

Kedvező foglalási adatok belföldön

A legbiztonságosabb éppen ezért az, ha idén belföldi nyaralási úti célt választunk. Ezzel sokan egyet is értenek, a foglalási adatokból már előre jelezhető, az augusztus 20-i hétvégén nem lesz szabad szoba egyetlen vendéglátóhelyen sem a Balaton környékén.



Elmondta, a legtöbb közvélemény-kutatás alátámasztja, hogy

idén a legnépszerűbb belföldi úti cél a Balaton és környéke, de nagyobb forgalomra számíthatnak Egerben, Hajdúszoboszlón, Győrben, Sopronban és akár Gyulán is,

vagyis azokban a városokban, ahol van strand vagy wellnessközpont.

A tengerpartok vonzó úti célok

Vonzó külföldi úti célok a tengerpartok,

a magyarok főként a horvát és a görög tengerparton szeretnek pihenni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy aki külföldre szeretne utazni, számolnia kell azzal a lehetőséggel, hogy bármikor újból lezárhatják a határokat, és akár több hétig is külföldön ragadhat. Éppen ezért az utazás előtt fontos tájékozódni az adott ország helyzetéről, hogy van-e bármiféle jel arra, hogy az elkövetkező hetekben, napokban ugrásszerűen megnő a fertőzöttek száma.

A koronavírus hosszú távú hatásait még nem ismerjük

Óvatosnak kell lenni, hiszen most jóval nagyobb a kockázata a külföldi utaknak, mint korábban. Bárhol, bármikor el lehet kapni és haza lehet hozni a fertőzést. Annak ellenére, hogy már hónapok óta jelen van a koronavírus, hosszú távú hatásait még mindig nem ismerjük.



Madurka Ildikó Eszter, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főorvosa, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvosa, az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, ha a józan eszünkkel gondolkodunk, akkor belföldön töltjük a szabadságunkat.

Itthon szorongás nélkül, biztonságban érezhetjük magunkat nyaralásunk ideje alatt,

nem kell attól tartanunk, hogy esetleg lezárják a határokat, és külföldön ragadunk, de annak is kevesebb az esélye, hogy elkapjuk a fertőzést.

Annál is inkább, hiszen már napok óta arról hallhatunk, hogy Európa több országában, a Magyarországgal szomszédos országokban is ugrásszerűen megnőtt a koronavírussal fertőzött betegek száma.

Rehabilitációs utógondozás programot indítottak

A beszélgetésben kitért arra is, hogy a Magyar Tüdőgyógyász Társaság az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet vezetésével kidolgozott egy rehabilitációs utógondozó programot a koronavírus-fertőzés súlyosabb betegeinek. Elmondta,

azon betegek felépülését követik nyomon, akiket hosszú ideig, huszonegy napon túl is lélegeztetőgépen tartottak.

Most zajlanak a két hónapos kontrollvizsgálatok, végeznek mellkas CT-t és funkcionális vizsgálatot is. A funkcionális vizsgálatok alapján megállapítható, hogy mennyire tudják terhelni szervezetüket a felépült páciensek – mondta.

Kiemelte, azt gondolták, azoknál a pácienseknél, akiket hosszabb ideig mesterségesen lélegeztettek, sokkal súlyosabb mértékben fog károsodni a tüdő. Azonban nagy meglepetésükre és örömükre igazán kevés páciensnél károsodott a tüdő sokkoló mértékben. Egyéb általános állapota romlott a kezelteknek, például az izomzatuk, hangképzésük.

Hozzátette, ezenkívül olyan esetekről is hallottak, amikor a bőrön keletkeztek különböző kiütések, illetve egyes betegeknél fellépett a nyugtalan láb szindróma, ami alvászavart okozó mozgási rendellenesség. A pulmonológiai intézet mostani vizsgálataiból az is kiderült, egyes koronavírus-fertőzött betegnél módosult a véralvadási folyamat. Ezenkívül károsodhat a vese és a máj is – közölte.

Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a szervi elváltozásokat, károsodásokat a koronavírus vagy az orvosi kezelés, a beadott gyógyszerek okozták-e.

A címlapfotó illusztráció.