Az Eger alatti pincerendszer majd másfél száz kilométer hosszú

Nyaralj itthon! címmel indított sorozatot a közmédia. Molnár Csilla, az M1 meteorológusa motorral járja be az országot, és Magyarország természeti csodáit, épített örökségét és kulturális sokszínűségét mutatja be.

A szőlőskertekben és barokk épületekben dúskáló város, Eger ezeréves múltra tekint vissza. Látványosság is bőséggel akad – mondta Molnár Csilla az M1 Nyaralj itthon! című műsorában. Hozzátette, az Eger alatti pincerendszer 147 kilométer hosszú, a világon a negyedik leghosszabb. A házak az alagutakból kitermelt kövekből épültek. A Város a város alatt pincetúra többek között ezt is bemutatja.

Kiemelte, a pincerendszer egy másik részében igazi kalandra is van lehetőség, hiszen a családok, baráti körök akár lézerharcra is benevezhetnek.

A pincében egy „időgép” is helyet kapott, az Időalagút című programból az is kiderül, hogy Drakula is raboskodott a pincerendszerben, egyes legendák szerint az egri bikavért is ő találta ki.

