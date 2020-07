Hop on, hop off hajójáratot indít a Dunakanyarban a Mahart

A dunakanyari településeket összekötő hajójáratot indít július 3-tól a Mahart PassNave Kft. a turizmus kiszolgálása és beindítása érdekében – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

A hop on, hop off jellegű járattal a Visegrád–Nagymaros–Zebegény–Dömös–Nagymaros–Visegrád vonalon lehet hajózni a nyáron. A megváltott hajójeggyel egy napon belül bármikor ki lehet szállni a hajóról, majd egy következőre felszállni. A szolgáltatás remek lehetőség a turisták és helyi lakosok számára egyaránt. A járaton kerékpárt is lehet szállítani – írják.

A hajójárat keddtől csütörtökig délután 2 órakor indul Visegrádról, péntektől vasárnapig pedig 10, 12, 14, illetve 16 órakor, és másfél óra múlva érkezik vissza Visegrádra. A jegy ára személyenként egységesen 500 forint egy napra, a kerékpár szállításáért darabonként 200 forintot kell fizetni.