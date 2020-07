Elkezdődött a járvány alatt jelentkező önkéntes tartalékos katonák kiképzése

Megosztás Tweet



Elkezdődött azoknak a speciális, önkéntes tartalékos katonáknak a kiképzése, akik most csatlakoztak a Honvédséghez, mert a koronavírusjárvány miatt elveszítették a munkájukat. A honvédelmi miniszter azt mondta: a Honvédség vállalta, hogy részt vesz a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, és határozott idejű szerződéssel, hat hónapos önkéntes katonai szolgálati formában nyújt segítséget a jelentkezőknek. A programban háromezren vesznek részt – hangzott el az M1 Híradójában.



Az első nap leginkább az egyenruha átvételéről szólt. A tűzszerész és hadihajós ezred laktanyájában csaknem harminc új katona vette át a menetfelszerelést. A jelentkezők hat hónapos kiképzésen vesznek részt. Sokan nem csak ideiglenesen, hanem hosszútávon is a honvédséggel terveznek.

Sokan elveszítették az állásukat az elmúlt hónapokban a járvány miatt.

A Magyar Honvédség is csatalakozott a kormány gazdaságvédelmi akciótervéhez,

így év végéig mintegy háromezer jelentkező kaphat kiképzést és az alatt fél évig minimálbért.

„Biztos nehéz lesz, főleg ez a hat hónap, mert teljesen ismeretlen közeg, de én úgy gondolom, hogy a kiképzőink nagyon felkészültek és ez egy maradandó élmény lesz számunkra” – mondta az egyik résztvevő.

Július elsejétől országszerte 25 helyszínen, mintegy ötszáz új katona csatlakozott a honvédséghez. A cél, hogy minél többen megismerjék a katonai hivatást és a honvédek mindennapjait.

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy a mostani program eltér a szerződéses katonai jogviszonytól, mert az önkéntesek bármikor kiléphetnek az állományból, ha vissza tudnak térni a polgári életbe, de bíznak benne, hogy a fél éves kiképzés után sokak döntenek a katonai hívatás mellett.

„Huszonegyedik századi feltételeket biztosít eszközök, ellátás, elhelyezés és egyéb másban, másrészt azt is biztosítja hogy hosszútávon megbízható munkahelyem van hiszen lehetett látni, hogy ebben a nehéz helyzetben a magyar honvédségre a magyar katonákra most is szükéség volt és netán, ha rosszabb helyzet alakul a katonára méginkább szükség lesz a jövőben is” – fogalmazott Benkő Tibor.

Teljesen megújul a Magyar Honvédség

– mondta el a miniszter. A mostani fejlesztési programban további modern tecnikai eszközök érkeznek, amelyekhez még több jólképzett katonára van szükség.