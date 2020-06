Idén is útjára indul a Hol vagy, Kajla? turisztikai program

Megosztás Tweet



Idén is elindul az a program, amellyel a gyerekek játékos formában ismerhetik meg Magyarország látványosságait. A Kajla-útlevéllel az általános iskolák alsó tagozatos tanulói két hónapon át ingyen, szüleik pedig kedvezménnyel utazhatnak vonaton, hogy minél több helyre eljuthassanak és minél több élményt gyűjtsenek. A diákok tavaly a nyári iskolai szünetben 200 ezer pecsétet gyűjtöttek a Kajla-útlevélbe.

Július 1-jétől idén is útjára indul a Hol vagy, Kajla? elnevezésű országos turisztikai program, amelynek keretében az alsó tagozatos diákok fedezhetik fel Magyarország természeti és kulturális értékeit augusztus végéig.

„A magyar turizmus teljesítménye 2010 óta folyamatosan nőtt, úgy tűnt, hogy 2020 lesz a legjobb év, azonban a koronavírus-járvány miatt két hét alatt veszélybe került. A járványhelyzet után a turisztikai ágazat a kormány gyors intézkedéseinek köszönhetően életben maradt, de igazán újraindítani csak együtt tudják a szereplők” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a programot beharangozó keddi budapesti sajtótájékoztatón, kiemelve, hogy ezért is van szükség az ilyen kezdeményezésekre.

Országszerte több mint 500 helyszínen lehet a Kajla-útlevélbe pecsétet gyűjteni

Elmondta, hogy a program alapját adó Kajla-útlevélben a gyerekek pecsétet gyűjthetnek, útvonalat tervezhetnek és az élményeikről is beszámolhatnak. Országszerte több mint 500 helyszínen lehet az útlevélbe pecsétet gyűjteni vagy arra kedvezményt kapni. A programhoz tartozik egy applikáció és honlap is, ahol további információk érhetők el.

Hozzátette:

július 1-jétől augusztus 31-ig a Kajla-útlevéllel rendelkező gyerekek ingyenesen utazhatnak a MÁV és GYSEV vonalain, valamint a Bahart és a Mahart egyes járatain,

de igénybe vehető lesz a kedvezmény a dunakanyari településeket összekötő hajójáratokon is.

Kiemelte, hogy tavaly nagyon népszerű volt a program: 200 ezer pecsét gyűlt össze, 50 ezer ingyenesen feladható Kajla-képeslapot küldtek el, több mint százezren utaztak a vasúton ingyenesen, és 10 millió kilométert tettek meg.

Megjegyezte, hogy hamarosan elérhetők lesznek a Kajla-körök is, amelyek gyerekeknek is szóló túrajavaslatokat tartalmaznak.

A tavalyi programban a Balaton volt az egyik legnépszerűbb útirány

Biber Anett, a MÁV Zrt. szóvivője elmondta, hogy a Kajla-útlevéllel és diákigazolvánnyal a MÁV és a GYSEV vonalain ingyen utazó gyermekek kísérői 33 százalékos kedvezményre jogosultak. A gyerekek díjmentes menetjegyeit a pénztárakban, a jegykiadó automatáknál, online és a MÁV-applikáción keresztül is ki lehet váltani.

Hozzáfűzte, hogy a program keretében Kajla kutyával matricáztak be egy nagy teljesítményű Traxx mozdonyt, amely Keszthelyig, illetve Nagykanizsáig közlekedik.

Felidézte, hogy a tavalyi programban a Balaton volt az egyik legnépszerűbb útirány a Velencei-tó, a Tisza-tó és a Dunakanyar mellett. Hangsúlyozta, hogy a nyári időszakban 75-85 százalékkal több vonat közlekedik a Balaton partjára, amely idén már Sátoraljaújhely és Győr térségéből is átszállás nélkül érhető el. A fővárosban pedig Kőbánya-Kispestről és a Keleti pályaudvarról is közvetlenül lehet utazni a Balatonhoz. A Keszthelyre közlekedő vonalon pedig – napi nyolc pár vonaton – étkezőkocsi is várja az utasokat.

Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője elmondta, hogy a Hol vagy, Kajla? programhoz idén is csatlakozott a vállalat: július 15-től a Magyar Posta ingyen szállítja a programban résztvevők Kajla-képeslapjait, és a posta a program logisztikai partnere is.