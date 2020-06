Egy nap alatt összegyűlt a pénz a fotóriporternő kezelésére

Megosztás Tweet



Ismét hatalmas összefogásról tett tanúbizonyságot az ország, alig több mint egy nap alatt sikerült összegyűjteni kollégánk felesége, Csóka-Hegedűs Márta speciális kezelésére a szükséges több millió forintot. A háromgyerekes édesanyánál tavaly diagnosztizáltak méhnyakrákot. A betegsége azóta tovább súlyosbodott, most azonban esélye nyílhat a gyógyulásra – hangzott el az M1 Híradójában.

Délutáni játék a Csóka családnál. Hintázás és homokvár építés volt a program. A család végre kicsit fellélegezhetett; összegyűlt ugyanis a pénz az édesanya Csóka-Hegedűs Márta súlyos betegségének kezelésére.

A történet azonban nem itt kezdődik. A mostani örömhöz hosszú út vezetett. Az édesanyánál ugyanis tavaly májusban méhnyakrákot diagnosztizáltak. Ráadásul több áttét is kialakult.

„Már nőtt az újabb daganat, mert csinált egy alattomos áttétet a méhnyakrák. Az közben még csinált szórásokat hasfalra, hashártyára” – mondta Csóka-Hegedűs Márta az M1 Híradójában.

A betegség már akkor annyira előrehaladott állapotban volt, hogy azonnal műteni kellett. Később egyéb problémák is felmerültek.

Hozzátette, hogy a kemoterápiás kezelés leállt, miután a vesék feladták a szolgálatot.

Márta 38 éves fotóriporter, három gyermekes anyuka. Férje az M1 operatőre. Rendszeresen járt szűrővizsgálatra. A rák ennek ellenére megtámadta a szervezetét.

A sok sikertelen kezelés után most egy speciális immunterápiás eljárás ad reményt az édesanyának.

A család és barátok a nyilvánossághoz fordultak, hogy összegyűljön a pénz a több millió forintos gyógykezelésre.

Pénteken a legnagyobb közösségi oldalon indították az adománygyűjtést, ahol 16,8 millió forint összegyűjtése volt a cél. Az oldal azonnal népszerűvé vált, több százezer emberhez ért el.

Folyamatosan érkeztek a megosztások, a reakciók és az utalások is. A hatalmas összefogásnak hamar meglett az eredménye: a teljes összeget 25 óra alatt sikerült összegyűjteni.

Székely Sarolta, a Facebook-poszt adminisztrátora az M1-nek elmondta, hogy az indulás utáni 26. órában leállították az adománygyűjtést, ennek ellenére továbbra is folynak be adományok.

Mártának most is vannak fájdalmai és egyre fáradékonyabb. De azt mondja, sok erőt tud meríteni a rengeteg jókívánságból, együttérzésből, szeretetből, amit ismerőseitől és az idegenektől is kap.

„Annyira boldoggá tett, hogy nagyon sokan segítettek”– mondta a fotóriporternő.

A háromgyermekes édesanya várhatóan heteken belül megkaphatja a kezelést, amellyel esélye nyílik a gyógyulásra.