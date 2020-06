Bírálják az erzsébetvárosi csendrendeletet a vendéglátósók

Csendrendeletet szavazott meg a VII. kerületi önkormányzat csütörtökön. Ennek értelmében a vendéglátóhelyek egy részének be kell zárnia éjfél és reggel 6 óra között. A rendelet a vendéglátóhelyekre és a boltokra is vonatkozik majd, és a bulinegyedben is érvényes lesz, hacsak egy-egy üzlet nem kér külön engedélyt. A vendéglátósok szerint a döntés további bevételkiesést eredményez majd, miközben az ágazat - a vírus miatt - eleve rossz helyzetbe került – hangzott el az M1 Híradójában.