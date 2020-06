A Nők Magyarországért Klub a koronavírus-járvány idején helytállók munkáját díjazza

Megosztás Tweet



A Nők Magyarországért Klub a koronavírus-járvány idején helytálló nők munkáját díjazza. Július közepéig bárki, bárkit jelölhet. A jelöléseket a dij.nokmagyarorszagert.hu oldalon tehetik meg magánszemélyek, érdekvédelmi, szakmai és civil szervezetek vagy intézmények. A zsűri augusztus végéig dönt a jelöltekről, illetve egy közönségszavazást is tartanak majd.



A közelmúltban különösen felértékelődött a nők szerepe. Fontos kiemelni azoknak a civileknek a munkáját, akik a veszélyhelyzetben is önzetlenül segítettek a rászorulókon. A Nők Magyarországért Klub most a koronavírus-járvány idején helytálló nők munkáját díjazza. Július közepéig bárki, bárkit jelölhet. Novák Katalin államtitkár azt mondta, azoknak a nőknek a munkáját szeretnék elismerni, akiknek a példájából mások is erőt meríthetnek.

Illés Boglárka a Nők Magyarországért Klub főtitkára az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, olyan nőket keresnek, akiknek története a nagy nyilvánosság előtt még nem, vagy kevésbé voltak ismert, ennek ellenére a frontvonalban harcoltak, és hozzásegítették az országot ahhoz, hogy minél kevesebb kárral vészelje át a járványhelyzetet.

Hozzátette, a jelöléseket a dij.nokmagyarorszagert.hu oldalon tehetik meg magánszemélyek, érdekvédelmi, szakmai és civil szervezetek vagy intézmények. Kiemelte, a zsűri augusztus végéig dönt a jelöltekről, illetve egy közönségszavazást is tartanak majd.

Hangsúlyozta, a jelölőnek össze kell állítani jelöltjéről egy szakmai önéletrajzot, és saját jelölésén túl további két támogató nyilatkozatot is be kell nyújtania.

A beszélgetésben arra is kitért, kategóriánként bruttó ötmillió forintos fődíjakat és a többi elismerést szeptember 15-én adják majd át egészségügyi, szociális, oktatási, és egy nyitott, egyéb kategóriában egy gála keretén belül. A nyitott kategóriában lehet jelölni például édesanyákat vagy civil segítőket is.

Kiemelte, a klub vár olyan felajánlásokat is, amelyekkel a díjazottak munkáját ismerhetik el. Az eddigi felajánlások között vannak wellness hétvégék, valamint belépők kulturális és sportprogramokra is – mondta.

A címlapfotó illusztráció.