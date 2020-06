Videó - Elegendő lélegeztetőgép lesz Magyarországon

„El akartuk kerülni azt, amit több nyugati országban láttunk, hogy az orvosnak kelljen eldönteni, kinek jut lélegeztetőgép és kinek nem, ki élhet, és kinek kell meghalnia” – mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az M1 Ma este című műsorában.

Elmondta, a szakemberekből álló csoport azt mondta, hogy tömeges fertőzés esetén nyolcezer-ötszáz ember egyidejű lélegeztetésére is szükség lehet, az operatív törzs pedig a lehető legrosszabb forgatókönyvre is fel akart készülni, ezért döntöttek úgy, hogy tízezer gépre van szükség. Mivel azonban óriási volt a verseny a lélegeztetőgépekért, és nem volt biztos, hogy amit megrendelnek, az meg is érkezik, több mint tizenhatezret rendeltek azért, hogy tízezer biztosan megérkezzen.

A megrendelt gépek értéke több mint háromszázmilliárd forint, a szükséges anyagi forrás rendelkezésre állt, hiszen „emberélet nem múlhat pénzen” – mondta. Hozzátette, a beérkezett gépek közül azokat, amelyekre Magyarországon nincs szükség, értékesíteni fogják, már vannak is érdeklődők Afrikából és Ázsiából.