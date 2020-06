Torlódásokat és környezetszennyezést okozhat a fővárosi parkolási díjak drágulása

Megosztás Tweet



A kormány szerint csak több lesz a dugó Budapesten, és nagyobb lesz a környezetszennyezés a parkolás drágulása miatt. A Fővárosi Közgyűlés szerdán döntött arról, hogy augusztustól jelentősen drágul a parkolás Budapest több kerületében. A tervek szerint hamarosan bevezethetik a sávosan emelkedő díjakat is – hangzott el az M1 Híradójában.

Több tisztázatlan kérdést tartalmazott az az előterjesztés, amely a budapesti parkolási rendszert alakítja át. A Fővárosi Közgyűlésben erre Hassay Zsófia fideszes képviselő is felhívta Karácsony Gergely főpolgármester figyelmét.

Választ várt a főpolgármestertől arra a kérdésre, hogy vajon honnan tudja a parkolóőr, mikortól kezdődött el a 15 perces türelmi idő, amíg nem kell a parkolásért fizetni. És más technikai részlet kérdése is felmerült.

Láng Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint az előterjesztésben semmilyen konkrétum sincs. A kormánypárti politikus arra kereste a választ, hogy 2019 novembere óta miben lépett előre a Fővárosi Önkormányzat.

Az V. kerület polgármestere, Szentgyörgyvölgyi Péter felszólalásában nehezményezte, hogy a főváros nem vesz részt a kerületi parkolók üzemeltetésében, de azok bevételét megsarcolná.

Jelentősen drágul a parkolás

A szerdán elfogadott előterjesztés sávosan alakítja át a parkolási díjakat, ami több kerületben komoly drágulást jelent. Korábban Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere azt mondta, azt is el tudná képzelni, hogy 7-800 forint legyen a maximális óradíj.

A DK-s politikus emellett este akár 11-ig is kitolná a fizetős időszakot.

Az ötlettől az MSZP sem zárkózik el. Horváth Csaba, a szocialisták fővárosi frakcióvezetője a legfrekventáltabb területekre is kiterjesztené a magas díjszabást, ott ahol a jelenlegi tarifák mellett sem találhatók parkolóhelyek.

Az ügy mellé állna a DK-s Szaniszló Sándor is. A XVIII. kerület polgármestere ugyanakkor arra nem tudott válaszolni, mi lesz akkor, ha a belvárosból kiszoruló autósok egy része a kerületükben, az ingyenes övezetben akar majd parkolni.

Óránként 525 forintos parkolási díj

A Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége megszavazta a parkolási díjak jelentős emelését. Ennek értelmében a belvárosban a Nagykörúttól a Dráva utcáig a legmagasabb, 525 forintos tarifát kell majd fizetni.

Drasztikusan emelkedik a tarifa a II. kerület egy részén is. Ugyancsak drágább lesz a parkolás a XII. kerület egy részén is, ahol 440 forintot fizet majd óránként minden autós. Emellett Karácsony Gergely korábbi kerületében, Zuglóban, 175 forintról 265-re nőnek a díjak a Nagy Lajos király út–Mexikói út közötti sávban.

Társadalmi egyeztetés, igényfelmérés és a budapestiek megkérdezése nélkül kísérletezik Karácsony Gergely,

erről a Fidesz fővárosi frakcióvezetője beszélt csütörtökön a Kossuth Rádióban.

Láng Zsolt azt mondta: a kerékpáros-, a közösségi, a gyalogos- és az autós közlekedés összehangolására semmilyen alternatívát nem adtak, hanem ad hoc döntések születnek.

A kormánypárt fővárosi frakcióvezetője szerint a főpolgármester munkája abból áll, hogy a Facebookon üzenget Budapest lakosságának, miközben azzal kampányolt, hogy bevonja a budapestieket a döntésekbe.

Dugókhoz vezet a parkolási díjak emelése

A kormány szerint semmit sem old meg a drágább parkolás. Ez is csak az autósok életét nehezíti majd

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

„Azokat az intézkedéseket, amelyeket az elmúlt hónapban a főváros meghozott, nehéz másként jellemezni, mint hogy jelentős dugókat okoztak. Éppen ezért környezetvédelmi szempontból is a lehető legkárosabb” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Úgy vélte, hogy eddig még valamelyest lehetett haladni a fővárosban, most már csak dugóban állni lehet.

„Szerintünk a parkolásra sem lesz jó hatása annak, ha irracionális, Nyugat-Európával is versenyképes parkolási díjakat vezet be a főváros” – tette hozzá.

Gulyás Gergely arról is beszélt: a belvárosi és külvárosi parkolási díjak miatt már most is csak addig parkolnak az autósok, ameddig szükséges.